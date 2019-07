Stiri pe aceeasi tema

- Compania Transelectrica, avand ca actionar majoritar Ministerul Economiei, a realizat in proportie de 95% planul de investitii in primul trimestru al acestui an si au fost incheiate sase noi contracte de...

- ''Ploiești, 20 mai 2019: Turneul programului Smart Start USA a ajuns, astazi, la Ploiești. In amfiteatrul Universitații de Petrol și Gaze și-au dat intalnire peste 50 de antreprenori prahoveni cu echipa de proiect Smart Start USA. La conferința “Smart Start USA – Soluții eficiente de finanțare…

- Gratie sprijinului de care beneficiaza din partea administratiei publice a comunei, Cumpana a ajuns sa detina o pozitie tot mai importanta in peisajul sportului constantean si national. Echipe si sportivi de la CS Victoria Cumpana au devenit campioni ai Romaniei, la Cumpana se organizeaza competitii…

- Investiții in educație, cu bani de la Bruxelles, la Cluj-Napoca: gradinița la standarde europene „Floare de Iris” și modernizarea și creșterea eficienței energetice pentru Colegiul Tehnic „Ana Aslan” .

- Compania Nationala de Investitii a atribuit prin procedura simplificata un contract de intocmire relevee, actualizare expertiza tehnica si documentatie tehnico economica DALI pentru obiectivul de investitii "Reamenajare si dotare Corpul B3 al Palatului Parlamentului, strada Izvor nr.2 4, sector 5, municipiul…

- ​Fondul de investitii Early Game Ventures (EGV) anunta lansarea programului sau de accelerare dedicat startup-urilor din tehnologie. Fondul va selecta anual aproximativ 5 firme IT românesti care pot primi finantare de pâna la 200.000 de euro pentru 7%-10% din actiuni. Cine poate obtine investitia.Citeste…

- In mai multe zone din municipiul Vaslui vor fi demarate in perioada urmatoare noi proiecte de investiții. O prima locație unde vor acționa constructorii este intre Motor Grup și linia ferata, unde vor fi coborate toate bordurile de la trecerile de pietoni. Daniel Neacșu, viceprimarul municipiului Vaslui,…

- Senatorul liberal Florin Cițu il acuza pe Liviu Dragnea de minciuna, menționand ca suma alocata primarilor prin Fondul de Dezvoltare și Investiții este de 63 de milioane de euro. Reacția vine dupa ce liderul PSD a anunțat, joi, ca programul va beneficia de 10 miliarde euro."TOTI primarii TREBUIE…