- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a adoptat o serie de reglementari astfel incat companiile din sectorul energetic si de gaze naturale sa realizeze investitii de 16 miliarde de...

- Investitii record in valoare de 50 de miliarde dolari au facut din 2019 un an simbol pentru gazele naturale lichefiate, Canada și SUA fiin principalii conducatori, a declarat, joi, Fatih Birol, directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite Reuters, potrivit Mediafax.Sectorul…

- Companiile din energia electrica a transmis planuri de investiții de circa 9 miliarde de lei, iar cele din gaze naturale de 8,1 miliarde lei, pentru urmatorii ani, anunța ANRE, potrivit Mediafax.Operatorii din sectorul energiei electrice au transmis planurile de investitii pentru perioada…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat amenzi de peste 3,5 milioane de lei in prima jumatate a anului. La marii operatori din domeniul energiei electrice s-au efectuat 137 de actiuni de control, in urma carora s-au incheiat 100 de procese verbale de constatare si sanctionare,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si omologul sau american, Donald Trump, produce deja efecte, afirmand ca sunt peste 10 miliarde de dolari pe care companiile americane le au in proiecte potentiale noi in Romania. „La numai doua zile de…

- Totalul investitiilor necesare in sectorul energiei electrice pentru perioada 2019-2030 este de circa 14 miliarde euro, pentru retele electrice fiind estimate investitii de aproximativ 500 milioane euro anual pana in 2030, conform proiectului "Strategiei energetice a Romaniei 2019-2030, cu perspectiva…