Investitie uriasa in Sectorul 5. Se va ridica un nou cartier, o maternitate, un bazin olimpic si un muzeu

- Premiera la nivelul administrației publice din Capitala: La inițiativa Primarului Daniel Florea, Primaria Sectorului 5 devine cea de-a doua autoritate publica locala din lume care intreprinde un pas important pentru o dezvoltare sustenabila. Primaria Sectorului 5 urmeaza sa construiasca un cartier cu…

- "Pe un teren de 110 ha din zona Antiaeriana, aflat in administrarea Sectorului 5, va prinde contur un nou cartier, in care vor fi edificate 40.000 de unitati locative, o maternitate, o sala polivalenta, un bazin olimpic de inot, un muzeu, un centru administrativ, unitati de invatamant si toate functiunile…

- Primaria Sectorului 5 a semnat, marți, un Acord de asistența tehnica cu Banca Mondiala, extrem de important pentru demararea unor investiții masive in dezvoltarea economica sustenabila a sectorului. Concret, acordul semnat ofera suportul tehnic pentru demararea celor mai mari proiecte de dezvoltare…

- Surpriza de proportii: Un nou cartier se va construi in Sectorul 5 al Capitalei. Se vor ridica 40.000 de locuinte, o maternitate, o sala polivanelta, un bazin olimpic, muzeu si scoli Primaria Sectorului 5 anunta ca se va construi un nou cartier , in care se vor ridica 40.000 de locuinte,…

- Vicepremierul Viorel Stefan a avut, luni, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018 - 2023."Relatia de…

- Exatlon, show-ul sportiv preferat de milioane de romani, a starnit diverse comentarii si in mediul online. Fanii concursului Exatlon au diverse simpatii si antipatii, iar acest lucru se vede cel mai bine in grupurile de sustinere ale show-ului sportiv. Acestia isi dau cu parerea in legatura cu…

- In zona Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia ar urma sa se construiasca peste 470 de apartamente. Investiția imobiliara de milioane de euro va cuprinde 16 cladiri, cu 6, respectiv 8 etaje, amplasate pe un teren de peste 28.000 de mp. Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, in ședința…

- Pentru a obtine finantarea de 3,5 milioane de euro prin Programul Operational Regional, in vederea transformarii fostei exploatatii miniere in muzeu, Primaria Anina a avut de depus la dosar o serie de avize si documente pentru care a fost nevoie de timp si multa munca. Dupa semnarea contractului…

- Cea mai mare comoara de monede a fost descoperita in prefectura japoneza Saitama si, potrivit arheologilor niponi, "este cea mai mare suma depozitata intr-un recipient de lup gasita vreodata pe teritoriul...

- Luni, la pranz, la Sala Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Buzau a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul „Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana Vasile Voiculescu Buzau”, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Lucrarile de reabilitare vor dura…

- Razboi interlop pe strazile miliardarilor din București. O familie puternica din Capitala a fost implicata intr-un scandal care s-a terminat prin injunghierea fratelui unei vedete foarte apreciate de romani.

- Vești mari pentru fostul patron al clubului de fotbal Jiul Petroșani și fost vicepreședinte PNL Hunedoara! Alin Simota a fost eliberat condiționat din inchisoare, marți seara, in urma deciziei Judecatoriei Deva. Omul de afaceri a executat 6 luni din pedeapsa totala de doi ani și o luna, contopita…

- Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca zilele acestea discuta cu o delegatie a Bancii Mondiale, pentru negocieri de extindere a programului de achizitie a unor echipamente medicale, dupa ce acestia ne-au acordat, in ianuarie, un imprumut in acest scop de 250 milioane euro. …

- In noua unitate medicala vor fi relocate spitalele Floreasca, de Arsi si Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului, unitati medicale care nu mai pot fi extinse din cauza lipsei de spatiu. Investitia se ridica la 300 de milioane de euro si va fi acoperita de Primaria Sectorului 1.

- Guvernul a decis soarta romanilor care au contracte de drepturi de autor. Chiar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut anuntul in direct la Antena 3. Ministrul a anuntat cine trebuie sa completeze Declarația unica, dar și ce se va intampla cu cei care sunt cu drepturi de autor.Citeste…

- Trei romani cu varste cuprinse intre 18 si 32 de ani au fost arestati in Italia pentru furt. Acestia au spart mai multe case din regiunea Sicilia, banii si bijuteriile furate fiind ascunse de catre hoti in frigider, in vase sau dupa tablouri.

- Planuri ambitioase pentru modernizarea zonei din spatele Hipodromului Ploiesti! Autoritatile locale doresc sa amenajeze aici, pe un teren de 15 hectare, un complex sportiv, cu bazin olimpic de inot acoperit si teren de fotbal, spatii verzi, spatii pentru institutii publice, locuri de joaca, spatii verzi,…

- PNL Dolj a decis in ședința de vineri sa susțina prin semnaturi inițiativele consilierilor sai județeni și locali, a anunțat liderul filialei, Ștefan Stoica, intr-o conferința de presa care a avut loc astazi. Este vorba, printre altele, de consolidarea cladirii ...

- Eu consider ca cele patru elemente care au stat la baza legii salarizarii au fost indeplinite. Aici ma refer la munca egala, plata egala – si cred ca ministrul Muncii a dat exemplul unor consilieri care la un minister aveau 18.000 de lei si acelasi consilier cu aceeasi munca avea 4.000 de lei la alt…

- Un startup bazat pe inteligenta artificiala, care are ca fondator si un roman, a anuntat miercuri ca a reusit sa obtina o investitie de 3,91 milioane de dolari. Pe scurt, StatusToday este o platforma de inteligenta care vrea sa ajute patronii sa inteleaga comportamentul angajatilor la locul de munca,…

- Intr-un viitor destul de incert, Timișoara va avea doua maternitați nou-nouțe. Una construita de CJ Timiș, celalalta, de primarie. Municipalitatea a prevazut in bugetul pe 2018 banii pentru documentații, in timp ce Județul ar trebui sa afle in martie daca primește finanțare europeana.

- Cititorii GdS sunt invitați sa-și spuna opinia in legatura cu destinația pe care ar trebui sa o aiba arena ramasa in paragina, dupa ce autoritațile au reluat demersurile de inscriere a ei in cartea funciara. Stadionul „Tineretului“, pe care Universitatea ...

- In cursul zilei 15 februarie 2018, delegația Grupului Bancii Mondiale in Romania, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de Țara pentru Romania și Ungaria, s-a aflat in vizita de lucru in județul Teleorman. Președintele Consiliului Județean Teleorman, Danuț Cristescu a apreciat interesul pe care…

- Ministrul Sanatații Sorina Pintea a anunțat ca vor fi luate masuri administrative in cazul Spitalului de Arsuri. Oficialul a efectuat o vizita la unitatea medicala pentru a discuta cu conducerea spitalului și cadrele medicale. Pintea a spus ca cel mai important este tratarea pacienților și a precizat…

- Dupa cutremurul provocat de inregistrarile pe care Vlad Cosma le-a facut publice la posturile de televiziune Antena 3 și Romania TV, apar noi dezvaluiri scandaloase, de data aceasta intr-un nou dosar instrumentat de DNA.

- Cateva zeci de protestari s-au adunat din nou, joi seara, la Muzeul National al Taranului Roman (MNTR), prin intermediul retelelor de socializare, pentru a incerca sa impiedice proiectia filmului „Soldatii. Poveste din Ferentari”, debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic.

- Guvernul doreste sa fie in continuare partener cu marile companii, dar legea romaneasca va fi intotdeauna respectata, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. Mai exact, premierul a facut referire la cazul companiei petroliere Chevron care, recent, a fost obligata de o instanta internationala la plata…

- Raportul Corpului de Control arata ca s-au facut angajari ilegale, au fost platiți oameni care nu au venit nici macar o ora la serviciu și au fost achitate din bugetul de stat deplasari nejustificate, transmite Antena 3. 50 de ore de munca- 27.000 de lei O angajata a primit 27.000…

- F. T. Senatorul PSD Robert Cazanciuc, citat de catre Agerpres, atenționeaza asupra faptului ca, deși finalizarea lucrarilor la Palatul de Justiție din Ploiești ar fi trebuit sa se termine inca din luna iulie a anului trecut, acest lucru nu s-a intamplat nici in ziua de azi . “In anul 2013 au fost reluate…

- Victor Pițurca a caștigat definitiv procesul cu Al Ittihad, fosta sa formație. Echipa din Arabia Saudita trebuie sa-o plateasca lui Pițurca 2 milioane de euro, dupa ce nu l-au platit in al doilea mandat. Inițial, in august, Pițurca a caștigat procesul la TAS, dar arabii au facut recurs la Tribunalul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). El a spus ca nu a fost o decizie politica, și ca el, personal, a renunțat la protecția SPP și merge cu mașina partidului.…

- Artista face investiții majore. Ce planuri secrete mai are Delia? Pe langa un nou local pe care il va deschide soțul sau, cei doi mai vor un apartament de lux. In urma cu ceva timp, Delia și soțul sau, Razvan Munteanu, investeau nu mai puțin de un milion de euro intr-un penthouse situat intr-un bloc…

- O statuie uriasa a faraonului Ramses al II-lea a fost mutata, joi, la intrarea noului muzeu din Cairo, oficialii sperand ca aceasta va atrage turistii, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Gabriela Firea, sfaturi pentru premierul desemnat inainte de CEx: Ce ii transmite Vioricai Dancila…

- O femeie din Constanta a intrat cu masina pe o plaja din municipiu, iar autoturismul a ramas blocat in gheata formata la tarm. Ea a fost convocata la Politie pentru vineri si risca o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei. Politistii s-au autosesizat dupa aparitia pe Facebook a unei fotografii…

- Decongestionarea traficului dintre Baciu si Cluj mai asteapta Comuna Baciu a primit 1 milion de euro de la Uniunea Europeana pentru decongestionarea traficului. Proiectul prevede modernizarea a 8,14 km de drum agricol, din care un tronson de 3,8 km va fi folosit ca o alternativa de iesire la drumul…

- Lupta pentru supremație devine acerba! Coloșii Telekom și RCS&RDS au de ce sa se teama. Un important jucator independent a anunțat ca va face o investiție uriașa in acest an.Aceasta suma impresionanta se va indrepta promovarea de pachete care includ servicii fixe si de telefonie mobila…

- Daniel Pancu, despre decizia Tribunalului București in cazul Academiei Rapid: ”La aceasta echipa lucrurile se pot termina…”. Tribunalul Bucureșști n-a mai judecat recursul celor de la Academia Rapid, fiindca acesta n-a fost depus la timp. Academia Rapid a primit un verdict negativ la cererea de acordare…

- Naivitatea oamenilor in fata sarlatanilor poate avea consecinte dezastruoase. S-au convins doi batrani din Buzau, sot si sotie, care au ramas fara banii de apartament stransi pentru pentru fiul lor, dupa ce au primit in curte doi pretinsi comercianti de vase din inox. In timp ce unul negocia, celalalt…

- Violeta Stoica Prima dezbatere publica referitoare la impactul de mediu și social al autostrazii despre care se tot vorbește de un deceniu, care sa lege Ploieștiul de Brașov, a avut loc, in urma cu doua zile, la Bușteni. Mergand de acum pe ideea primirii unei finanțari de la Banca Mondiala pentru elaborarea…

- Dupa ce zilele trecute ministrul Sanatații, Florin Bodog, a cerut autoritaților locale sa urgenteze autorizarea corpului Maternitatii, care a fost reabilitat, documentul a fost semnat miercuri, la Primaria Brasov, iar joi a ajuns in posesia conducerii unitatii spitalicesti. Autorizatia de construire…

- Un jucator de top din Germania, cu o tradiție de peste 100 de ani, intra in forța pe piața din Romania! Acesta construiește o fabrica, in care investește o suma impresionanta.Mai mult, gigantul va crea sute de locuri de munca. Șefii companiei și-au propus ca producția sa inceapa in toamna…

- Reprezentantii Isabella Stewart Gardner Museum din orasul american Boston au anuntat ca ofera pe timp nedefinit o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii privind 13 lucrari de arta, printre care se numara tablouri de Rembrandt si Vermeer, furate in urma cu trei decenii, transmite AFP.

- Corpul principal al Palatului Principilor, imobil de patrimoniu din Cetatea Alba Carolina, va fi restaurat cu fonduri europene, printr-un proiect al Municipiului Alba Iulia. Potrivit reprezentanților primariei, administrația are intenția de a amenaja acolo un Muzeu al Principatului Transilvaniei, in…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, Directia Silvica Hunedoara, pentru atribuirea serviciilor de paza la sediul administrativ al Directiei Silvice Hunedoara.”Investigatia a fost…

- Afirmatia guvernatorului BNR referitoare la cresterea volatilitatii leului in acest an, s-a facut resimtita deja in piata valutara. Dupa deprecierea de acum doua zile, ieri leul s-a decuplat de evolutiile din regiune si s-a intarit in fata principalelor valute. Cursul euro a scazut de la 3,6571 la 3,6437…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca urmeaza sa fie semnate contractele de achizitie pentru 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN), care vor ajunge in spitalele unde nu exista astfel de dispozitive, fondurile fiind imprumutate de Banca Mondiala.

- Constantenii care au ales sa se plimbe zilele acestea pe plaja din Mamaia au avut surpriza sa observe un autoturism Dacia 1310 Break abandonata chiar pe nisip in apropiere de apa. Autoturismul a fost filmat si imaginile au fost postate pe Facebook astfel ca in scurt timp au adunat mai multe comentarii.…

- FC Brașov, club de mare tradiție in Liga 1, a intrat in faliment in acest an, dar suporterii galben-negrilor au luptat din rasputeri pentru a menține fotbalul viu in oraș, inființandu-și propria echipa, AS "SR" Brașov. Incepand de miercuri, echipa care la finalul turului se afla pe primul loc in Liga…