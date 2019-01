Investitie intr-o comuna din judet. Se vor fabrica tablouri electrice

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia finala cu privire la modul de participare al PL-ului in alegeri, va fi luata la Consiliul partidului, de maine, vineri 28 decembrie. Anunțul a fost facut de liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoaca.

- Consiliul de Administratie al BNR a adoptat, miercuri, modificari la regulamentul privind unele conditii de creditare, astfel ca nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40% din venitul net la creditele in lei si 20% la cele in valuta.

- Vor avea un loc de munca acasa. Este vorba despre peste 200 de croitorese din Telenesti, unde un investitor turc va deschide o fabrica de textile. Anuntul a fost facut de primarul orasului in cadrul forumului Partidului Democrat din Moldova, care s-a desfasurat ieri la Telenesti.

- In urma cu cateva saptamani, grupul Volkswagen a anunțat ca va cheltui aproximativ 44 de miliarde de euro, pana in 2023, pentru dezvoltarea mașinilor sale electrice. Suma este cu 10 miliarde mai mare fața de bugetul anunțat inițial in 2017. O parte din acest buget urmeaza sa fie folosit și pentru construcția…

- Viceprimarul Radu Penciu a preluat, de miercuri, atribuțiile de primar in comuna Lupșa, județul Alba, dupa ce fostul primar Danuț Barzan nu a obținut suspendarea hotararii definitive prin care a fost declarat in conflict de interese administrativ dupa ce și-a angajat soția in instituția pe care o conduce.…

- Așteptarea pare ca a luat sfarșit: va fi introdusa rețeaua de apa in localitațile Mica, Manastirea, Sinmarghita, Dambu-Mare și Nireș, cu finanțare din fonduri europene. Anunțul a fost facut de primarul Tiberiu Zelencz. ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județele…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Antreprenoriat si Comert, Radu Stefan Oprea, si ministrul German al Economiei si Energiei, Peter Altmeier, au decis reluarea, intr-o formula noua, a lucrarilor Consiliului de Cooperare Economica Romano-German (CCERG), oficialul german avansand ideea producerii in…

- Va fi a doua fabrica a companiei, ce va fi amplasata tot in satul Zizin. Apemin Zizin, un jucator din top zece din sectorul de apa minerala naturala, vrea sa cumpere un teren de 13.000 metri patrati in comuna Tarlungeni (judetul Brasov) pentru a construi o noua fabrica, in conditiile in care…