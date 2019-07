Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti devine prima unitate medicala din Capitala cu propriul heliport la standarde internationale Investitia CSR se ridica la 800.000 de euro si a fost sustinuta in totalitate de MaxBet Heliportul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) reprezinta o premiera…

- Intr-o decizie inedita, ce ar putea avea repercusiuni si asupra companiilor de car-sharing, o instanta din Capitala a acordat despagubiri morale pasagerei unui taxi ranita intr-un accident. Premiera in Justitie: O tanara ce se afla intr-un taxi implicat intr-un accident rutier din cauza soferului care…

Ion Iliescu a fost transportat de urgenta, vineri, la Spitalul Elias din Capitala. Surse medicale sustin ca fostul presedinte al Romaniei a fost consultat si a fost programat pentru mai multe analize.

- Fostul presedinte al Romaniei Ion Iliescu ramane in continuare sub tratament la Spitalul Universitar de Urgenta Elias din Capitala, anunta reprezentantii unitatii spitalicesti, care precizeaza ca starea de sanatate a fostului sef de stat evolueaza favorabil.

- Viitorii parinți pot invața mai multe despre venirea pe lume a bebelușilor, dar și despre ingrijirea acestora la cursurile gratuite care le sunt oferite la Spitalul Universitar de Urgența din Capitala. Cursurile gratuite de puericultura de la Spitalul Universitar din București se adreseaza parinților…

- In cadrul proiectului "Scoala parintilor", Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti va organiza, incepand de miercuri, cursuri gratuite de puericultura pentru parinti. Cei care sunt intetresați trebuie sa se grabeasca. Numarul maxim participanti pe curs este de maxim 20 de persoane, care vor fi acceptate…

- Proiectul „Scoala Parintilor“ revine, intr-o noua formula, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Cursurile se adreseaza parintilor - tatici si gravide/proaspete mamici. Cursurile de puericultura sunt gratuite.

- Scene incredibile au fost filmate la Spitalul Universitar de Urgența București. In prim plan sunt mai multe infirmiere, care sunt filmate in timp ce iși umilesc pacienții. Mai multe angajate ale Spitalului Universitar au fost filmate in timp ce țipau și iși jigneau pacienții de care, teoretic, ar fi…