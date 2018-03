Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de website-uri vor fi catalogate ca nesigure daca nu fac trecerea de la HTTP la HTTPS in urmatoarele doua luni, urmare a deciziei Google de a nu mai acorda credit certificatelor Symantec SSL/TLS. Astfel, browserele Chrome vor avertiza utilizatorii ca site-urile HTTP NU sunt sigure. Din…

- Ambitia, tenacitatea si perseverenta sunt atributele care au ajutat-o pe Raluca Ada Popa, o tanara sibianca, sa fie recunoscuta la nivel mondial ca fiind un geniu al informaticii. Raluca Ada Popa e o tanara pe care, daca ai vedea-o pe strada, ai spune despre ea ca e frumoasa. Dar daca o auzi…

- Romanii au invatat sa caute magazine online in functie de fotografii, prin Google - Images, multiple categorii atragand astfel trafic. De exemplu fashion sau auto sunt doua domenii unde este recomandat ca fotografiile sa nu fie stock photos, considera Sorin Draghici si Mihai Vinatoru, fondatori ai…

- Stefan Moisei (26 de ani) este angajat ca programator la o firma din Targu Mures inca din 2013. Desi este nevazator, este licentiat in Informatica la Universitatea „Petru Maior” din acelasi oras, cu media de absolvire 9,23, si a reusit sa se impuna intr-un domeniu care atrage ca un magnet in ultimii…

- Microsoft înțelege faptul ca atunci când utilizatorii folosesc platforma sa de cloud, aceștia îi încredințeaza cel mai valoros bun al lor: datele. De peste zece ani, Microsoft este lider în crearea soluțiilor online concepute pentru a proteja confidențialitatea clienților…

- Cisco anunța noi inovații in materie de securitate pentru portofoliul de soluții dedicat rețelei bazate pe intenție, care va ajuta departamentele IT sa devina proactive. Noile soluții Cisco rezolva astfel problemele legate de timpul petrecut de departamentele IT pentru activitați de remediere (43%),…

- Orange Fab, acceleratorul de startup-uri al Orange România, anunța semnarea unui parteneriat cu The Grape, hub-ul dedicat comunitații antreprenoriale din Iași și zona de nord-est a României. „Orange Fab a fost gândit ca un program național înca de la început.…

- Startup-ul Kitty Hawk, finantat de cofondatorul Google, Larry Page, a prezentat taxiul zburator, pe care il numeste Cora. Acum un an, startup-ul prezenta un vehicul numit Flyer, o masina zburatoare, dar care insa a parut conceputa pentru un nou tip de sport aero-acvatic decat pentru transport. Cora…

- „In momentul acesta este doar inceputul pentru piata de RPA (Robotic Process Automation). Nu am atins nici 10-20% din piata globala. Noi credem ca vom construi o companie foarte mare. Investitorii considera ca mai putem creste de cel putin cinci-zece ori.“ Start-up-ul UiPath, specializat…

- De meditatii online vor beneficia elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica. Acestea se vor realiza prin intermediul platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu internship la Google sau Facebook. Potrivit unui comunicat remis presei, platforma online contine o serie…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica se pot pregati si online prin meditatii pe platforma WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu intership la Google sau Facebook.Platforma online contine o serie de peste 200 de lectii si probleme care ii vor pregati pe tineri nu doar…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica vor beneficia de meditatii online prin intermediul platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu internship la Google sau Facebook. Potrivit unui comunicat remis presei, platforma online contine o serie de peste 200 de lectii…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica vor beneficia de meditatii online gratie platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu intership la Google sau Facebook. Platforma online contine o serie de peste 200 de lectii si probleme care ii vor pregati pe tineri…

- Fortele de securitate turce au arestat luni la Samsun, in nordul tarii, patru irakieni care planuiau un atac asupra ambasadei Statelor Unite ale Americii la Ankara, transmite AFP, citand presa turca.Cei patru irakieni au fost retinuti in orasul Samsun, de pe litoralul Marii Negre, intr-o operatiune…

- Microsoft va urma exemplu dat deja de Google si Facebook, lansand o versiune alternativa a clientului Skpe, optimizat pentru a reduce cerintele de memorie pe dispozitivele cu sistem Android 4.0.3 si 5.1.

- Samsung a facut modificari la lista smartphone-urilor care primesc frecvent (lunar sau trimestrial) actualizari de securitate. Din aceasta au fost eliminate trei modele. Acestea sunt Galaxy A3 (2016), Galaxy J1 (2016) si Galaxy J3 (2016). De exemplu, modelul Galaxy A3 (2016) a fost anuntat in decembrie…

- Safetech Innovations, singura companie de securitate cibernetica din Romania acreditata ca partner NATO in cadrul programului NICP (NATO Industry Cyber Partnership - Parteneriatul NATO cu industria in domeniul cibernetic), vine in intampinarea companiilor cu servicii si solutii complete de securitate…

- Google lanseaza un program prin care incearca sa faca mai usoara alegerea smartphone-urilor pentru uz in mediul de afaceri. Android Enterprise Recommnded este cea mai noua incercare a celor de la Google de a prinde radacini cu Android in domeniul business, domeniu in care Microsoft si Google au avut…

- Un startup bazat pe inteligenta artificiala, care are ca fondator si un roman, a anuntat miercuri ca a reusit sa obtina o investitie de 3,91 milioane de dolari. Pe scurt, StatusToday este o platforma de inteligenta care vrea sa ajute patronii sa inteleaga comportamentul angajatilor la locul de munca,…

- Update-ul de securitate Microsoft aduce o contributie importanta in implementarea GDPR si a Directivei privind serviciile de plata (Payment Services Directive - PSD2). Ambele acte normative aduc schimbari revolutionare. GDPR are impact asupra tuturor organizatiilor care proceseaza date cu caracter personal,…

- Cu date care arata ca numarul device-urilor conectate prin ”Internet of Things” (IoT) va crește de la 2,5 mld. în 2017, la 5,4 mld. în 2020[1], apropierea dintre domeniul de securitate și cel de telecomunicații devine una naturala. Toate companiile tind spre centralizarea…

- O profesoara din Romania a ajuns sa fie exemplu nu doar pentru colegii din tara, ci si pentru cei din strainatate. Cu ajutorul aplicatiilor Microsoft reuseste sa sustina ore interactive astfel incat sa-i determine pe elevi sa citeasca pentru ora de limba romana.

- In urma cu doar cateva zile, Intel a lansat a doua varianta a patch-urilor de securitate pentru vulnerabilitatile Meltdown si Spectre, care ar trebui sa evite problemele legate de repornirea spontana a PC-urilor. Numai ca protectia promisa de acestea nu mai este chiar de actualitate, Nvidia si experti…

- Startup-ul The Pole Society, care a creat o platforma prin care firmele isi pot afisa reclamele din birou direct pe panourile stradale, a fost admisa la prima editie a acceleratorului de afaceri Techstars Dubai, un program care se concentreaza pe zona de Smart Cities.

- Recompensele pe care Google le-a platit anul trecut dezvoltatorilor si cercetatorilor din domeniul securitatii care au descoperit si raportat diverse brese de securitate s-au ridicat la 2,9 milioane de dolari. Google desfasoara in prezent mai multe programe de tip „bug ...

- Startup-urile care vor sa isi extinda afacerea la nivel international se pot inscrie in programul Campus Residency, pe care Google il organizeza la Varsovia. Aplicatiile se pot depune pana pe 25 februarie. Cum functioneaza programul si cine se poate inscrie.

- Dacian are o poveste de viata impresionanta. S-a nascut in judetul Bihor, iar la varsta de doi ani a fost abandonat intr-o gara. A ajuns la orfelinat, iar la scurt timp o familie din Finlanda l-a infiat. Acum, Dacian are 25 de ani, a absolvit Facultatea de Informatica si Comunicare si lucraza pentru…

- Cu un preț ce incepe de la $4999, noul iMac Pro este destinat, dupa cum ii spune și numele profesioniștilor. Dincolo de preț, noul computer Apple marcheaza o etapa importanta in echiparea calculatoarelor – dotarea cu minim 1TB de stocare SSD. De aceea, ne intrebam cat timp vom mai vedea hard disk…

- Business in tehnologie la Cluj: dai 6% din firma, primești 25.000 de euro Un program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanești de tehnologie iși va incepe din primavara activitatea la Cluj și la București, doua centre importante ale inovației romanești. Techcelerator este primul…

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- Lansate in mare graba cu speranta de a face uitata una dintre cele mai mari gafe din istoria moderna a microprocesoarelor, patch-urile Meltdown/Spectre au sfarsit prin a crea mai multe probleme decat rezolva, transformand o situatie care deja prezenta o grea lovitura de imagine pentru Intel intr-un…

- Opinary este un startup care dezvolta unelete prin care publicatiile online pot realiza sondaje de opinie in randul cititorilor. Firma a primit o investitie de 3 milioane de euro din partea unui grup de investitori americani. Printre publicatiile cu care colaboreaza startup-ul se numara The Times, The…

- Grupul Alphabet a lansat Chronicle, o companie gandita sa furnizeze diverselor grupuri si companii solutii care sa le ajuta sa faca fata amenintarilor informatice. Chronicle se va folosi de tehnologiile de machine learning dezvoltate de divizia Google X si de uriasa putere de computing si stocare detinuta…

- Companiile americane au „adapostit” pentru mult timp profiturile de peste hotare in alte tari. Acum vine scadenta facturii, scrie The Wall Street Journal. Revizuirea fiscala din decembrie anul trecut din SUA a dat multor companii americane ceea ce au vrut pe partea de taxe si impozite. Insa,…

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei. „Companiile Standard Oil si American Telephone & Telegraph erau titanii tehnologici in trecut,…

- Scooterson, startup-ul lansat la Arad, ce produce un scuter inteligent, a primit o investitie de 1,75 milioane de dolari din partea unei firme romanesti si a unor oameni de afaceri din Singapore si India, doua piete unde startup-ul romanesc ar urma sa se extinda cu vanzare si deschiderea unui centru…

- Potrivit sursei citate, atacurile Meltdown si Spectre (sau Kaiser si KPTI) permit extragerea datelor sensibile procesate de sistem la un moment dat.Cele doua amenintari exploateaza vulnerabilitati critice de implementare a procesoarelor moderne. "In criptografie, aceste atacuri sunt cunoscute…

- Procesoare moderne si sisteme de operare au fost afectate, recent, de doua noi atacuri botezate Meltdown si Spectre, al caror specific reprezinta extragerea informatiilor sensibile din sistemele informatice analizand semnalele fizice emise, informeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate…

- Un defect de securitate a fost gasit in procesoarele Intel produse in ultimii 10 ani, iar acestea vor avea nevoie de reparatii din Windows, macOS sau Linux, scrie The Guardian. Producatorul Intel se „zbate” in acest moment in spatele culiselor pentru a remedia bresa majora din securitatea…

- Apple a anunțat oficial ca telefoanele, tabletele și calculatoarele produse de companie sunt afectate de probleme de securitate. Mai precis, compaia a anunțat ca breșele ale procesoarelor grafice Meltdown și Spectre afecteaza și produsele Apple, ceea ce nu era chiar dificil de dedus. Problemele de securitate…

- Intel se afla in fata unui scandal care-i poate afecta imaginea, mai ales ca stia din iunie de cele doua vulnerabilitati ale procesoarelor si nu a facut publica informatia, dar nici nu a gasit o rezolvare. Actiunile companiei au scazut, analistii spun ca Intel nu-si va pierde dintre clienti, insa acestia…

- Descoperite de Google, cu ajutorul expertilor din mediul academic si companii de securitate, nu mai putin de trei vulnerabilitati, dintre care doua sunt evaluate cu risc major de securitate, afecteaza aproape orice computer fabricat in ultimii 10 ani. Sunt vizate in mod special procesoarele Intel,…

- Cele mai mari companii producatoare de cipuri si software, inclusiv Intel si Microsoft, se confrunta cu vulnerabilitati care fac ca un numar enorm de computere si smartphone-uri sa fie vulnerabile la hacking si reduceri ale performantei, scrie Bloomberg.

- Sute de milioane de procesoare Intel au o eroare de proiectare, ceea ce duce la o vulnerabilitate de securitate, anunța experți din domeniul IT, potrivit The Register. Vulnerabilitratea permite atacatorilor accesul la un calculator, iar programatorii lucreaza de zor pentru a gasi o soluție…

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…

- Potrivit datelor extrase chiar din declaratiile de venit trimise autoritatilor olandeze, Google a folosit scheme de inginerie financiara menite sa exploateze scapari din legislatia europeana, evitand plata unor taxe in valoare de aproximativ 3.9 miliarde dolari. Numita "Dutch Sandwich" in termeni populari,…

- Avansul in domeniul tehnologiei a continuat in 2017 in acelasi ritm alert ca in anii precedenti, fiind inregistrate progrese insemnate in special in zone ca inteligenta artificiala si masinile autonome. In acelasi timp, si-a facut loc pe scena principala tehnologia blockchain, care promite…

- Incepand de la 1 ianuarie 2018, WhatsApp nu va mai functiona pe BlackBerry OS si BlackBerry 10 si nici pe Windows Phone 8.0 si versiunile anterioare, iar de la 30 iunie, aplicatia nici pe Nokia Symbian S60. „Atunci cand am lansat WhatsApp, in 2009, oamenii isi foloseau aparatele mobile in mod foarte…

- Avand in vedere faptul ca mare parte din vietile noastre sunt stocate pe laptopuri, dar si faptul ca nu investim zilnic in laptopuri, ci doar o data la catva timp, trebuie sa alegem cu grija aceste obiecte. Astfel, ar trebui sa alegem laptopuri care sa fie performante din punct de vedere obiectiv, al…