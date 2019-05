Investiție Google pentru IMM-urile din România Platforma ofera gratuit ghiduri, materiale video si sfaturi pentru a facilita primii pasi ai companiilor catre export si pietele externe.



Conform Google Romania, pentru 60% dintre companiile care doresc sa exporte, lipsa de informatii despre pietele externe este principala provocare. In acest sens, o companie are nevoie de informatii de baza inainte de a-si alege piata, cum ar fi unde este cererea cea mai mare pentru produsele si serviciile pe care le ofera.



Market Finder poate oferi date pentru toate aceste categorii, ajutand IMM-urile sa-si extinda afacerile in strainatate,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

