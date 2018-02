Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de retail Retailerul Kaufland a alocat un buget de 200 de milioane de euro pentru extinderea si modernizarea retelei de magazine din Romania, in anul financiar care incepe la 1 martie 2018, nivel dublu fata de bugetul din anul financiar anterior, a anuntat Loredana Samoila, PR manager Kaufland…

- Spelunca de comercializare a drogurilor a fost descoperita in apartamentul unui barbat de 50 de ani din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit oamenilor legii, in urma perchezitiilor efectuate in locuinta suspectului a fost depistat si ridicat un aparat confecționat artisanal.

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor. Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin. Ulterior, masina de taxi a fost proiectat…

- Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu traficul aerian se desfasoara normal, a anuntat luni Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei.”Se aterizeaza si se…

- Aproape 130 de copii ai tatilor cu epoleti s-au distrat o zi intreaga la targul de Craciun din centrul Capitalei. Sarbatoarea a fost organizata de Guvern pentru odraslele inspectorilor care asigura ordinea publica in orașelul de poveste.

- Prima etapa a proiectului de reconstructie a Salii cu Orga este aproape de final. Fațadele edificiului au fost vopsite, iar demisolul restaurat. Lucrarile au fost facute in concordanța cu regulile care țin de restaurarea unui monument istoric.

- Grupul german Kaufland, liderul pietei locale de retail, si-a dublat bugetul de investitii pentru 2018 la 200 mil. euro si anunta o reluare a expansiunii intr-un ritm accelerat. Aceasta mutare vine dupa trei ani in care numarul de deschideri a scazut la 4-5 unitati pe an. „In acest an financiar (pana…

- Anul trecut, valoarea totala a tranzactiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare (exceptand segmentul industrial) a crescut semnificativ fata de 2016, depasind pragul de 350 mil. euro la nivel national. Aproximativ 70% din aceasta valoare a revenit Capitalei, unde tranzactiile cu terenuri pentru…

- Cele doua aeroporturi ale Capitalei au consemnat anul trecut un numar record de pasageri, respectiv 12,84 milioane, cu 16,8% mai multi decat in 2016, depasind astfel media europeana. Conform datelor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), dezvoltarea traficului aerian de pasageri…

- Președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat joi, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va susține in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

- Centrul orasului Chisinau pare sa reinvie. O demonstreaza fotografiile publicate pe o retea de socializare de catre activistul civic Victor Chironda, din care se vede o portiune de trotuar amenajata bine din punctul de vedere al calitații. „Dupa distrugerea intentionata a trotuarelor de pe Stefan cel…

- Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a facut astazi un anunț așteptat de toți bucureștenii. Vor fi cu 867 mai multe locuri de parcare, dupa ce av fi construita o parcare subterana sub parcul Garii de Nord.

- Disperați sa nu ii prinda iarna sub cerul liber, cațiva indivizi fara adapost și-au improvizat o locuința chiar in centrul Capitalei. Mai exact, la cațiva metri de bulevardul Unirii, in spatele Bibliotecii Naționale a Romaniei. Din lemne, cartoane și covoare vechi au reușit sa-și faca o locuința, ascunsa…

- Este vorba rezultatul unui proiect derulat in lunile septembrie-noiembrie 2017, concretizat in elaborarea si depunerea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) pentru zonele urbane marginalizate marginalizate (ZUM): Mociur, Dealu Crucii, Randuri, Moara Juracek, Lend–Secu–Colonia Baraj. Este…

- Retailerul austriac de mobila și decorațiuni kika anunța deschiderea celui de-al doilea magazine de pe piața locala, pe 27 decembrie, in zona comerciala din Theodor Pallady, in urma unei investiții de 14 milioane de euro. kika a intrat pe piața din România în urmă cu 9 ani, când…

- In timp ce Viorel Lis se confrunta cu grave probleme de sanatate, Oana are grija sa petreaca ori de cate ori are ocazia. Dupa ce fostul edil al Capitalei a declarat pentru spynews.ro ca a slabit foarte mult și ca ține un regim strict, blondina s-a afișat foarte fericita.

- Retailerul austriac de mobila și decorațiuni kika anunța deschiderea celui de-al doilea magazine de pe piața locala, pe 27 decembrie, in zona comerciala din Theodor Pallady, in urma unei investiții de 14 milioane de euro. kika a intrat pe piața din România în urmă cu 9 ani, când…

- Accident grav in sectorul Botanica al Capitalei. Doua mașini s-au ciocnit violent la intersecția bulevardului Decebal cu Titulescu.Din imaginile surpirnse de un martor ocular se observa ca in urma loviturii violente, cele doua mașini au fost facute zob.

- Proiectul a fost depus la Senat si este cel la care a lucrat Ministerul Dezvoltarii Regionale, scrie News.ro. Codul administrativ urmeaza sa fie dezbatut in procedura de urgenta, iar marti au fost trimise solicitarile pentru punctul de vedere al Guvernului si avizul Consiliului Legislativ.…

- Scolile vor ramane inchise in provincia Teheran marti pentru a treia zi consecutiv, ca urmare a poluarii atmosferice foarte ridicate, au informat autoritatile locale citate de AFP. Limitata doar la scolile primare duminica, aceasta masura s-a extins tuturor centrelor de invatamant si se…

- Vechea cladire a Spitalului Foisor va fi consolidata si amenajata incepand din luna martie a anului viitor, in interiorul acesteia urmand sa functioneze un centru dedicat educatiei si cercetarii, a anuntat luni primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0…

- „Am acordat o suma considerabila, de 7,5 milioane de euro, la care se adauga o alta suma de 4 milioane de euro aprobata lunile trecute intr-o sedinta de Consiliului General al Municipiului Bucuresti. De asemenea, ne propunem ca in luna martie sa incepem consolidarea si dotarea cladirii vechi a Spitalului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au inaugurat, luni, un nou corp de cladire in cadrul Spitalului de Ortopedie Foisor. Noua cladire va fi functionala peste aproximativ sase saptamani, costurile pentru constructie fiind de 11,5 milioane de euro.

- Cunoscuta de toata țara, dupa ce a comis crima oribila de la metrou, Magdalena Șerban a locuit o perioada scurta de timp la Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți “Sfantul Ioan”, din sectorul 3 al Capitalei.

- Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, susține ca primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea a pompat anul acesta 189 de milioane de euro în cele 22 de firmele ale Primariei Generale care sunt administrate de apropiații ei și ca anul viitor suma va fi de cel puțin

- O femeie in virsta de 64 de ani a fost gasita ieri, 14 decembrie, la pamint in sectorul Ciocana al Capitalei, linga blocul locativ de pe strada Mircea cel Batrin in care avea apartament. Fiica sa a fost cea care a alertat de urgența Serviciul 903. Potrivit poliției, victima locuia in satul Izbiște,…

- Apar noi detalii socante in cazul tinerei ucise la metroul Dristor. Potrivit ultimelor informatii se pare ca tanara ucisa are 25 de ani si este din Craiova. Femeie suspectata de comiterea crimei de la statia de metrou Dristor 1 a fost retinuta pentru 24 de ore. O tanara de 25 de ani a fost impinsa pe…

- Perchezitii autorizate in contextul combaterii traficului ilicit de droguri pe teritoriul Capitalei. Fortele de ordine cu suportul ofiterilor de la "Fulger" au descins la domiciliile a sase indivizi cu varstele cuprinse intre 20 ani si 30 ani, domiciliati in Chisinau.

- Un cercetator în domeniul securitatii a descoperit un keylooger ascuns într-un fisier de sistem care se regaseste pe sute de modele de laptopuri HP. Michael Myng a descoperit în fisierul SynTP, care compune driver-ul tastaturii mai multor modele de laptopuri HP, un keylogger.…

- Operatiune de amploare demarata de politisti pe teritoriul Capitalei. Pe parcursul saptamanii trecute, oamenii legii au descoperit 83 de infractiuni, au fost retinuti 15 indivizi aflati in urmarire penala, precum si 7 debitori de stat.

- In Bucuresti, gradul mediu de ocupare a hotelurilor a ajuns la 74%. Datele recente privind vanzarea com­ple­xului hotelier Radisson din Capitala de catre Elbit Imaging, contra sumei de 169,2 mil. euro, reprezinta un semnal pozitiv in piata si pune Romania sub lumina reflectoarelor, in­cu­rajand…

- Cristian Busoi, presedintele PNL Bucuresti, reactioneaza la anuntul primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, cu privire la intentarea unui proces pentru acuzatiile referitoare la interzicerea sistemelor alternative de transport in regim taxi.Vezi si: Gabriela Firea il da in judecata…

- Deținuții incarcerați la Penitenciarul Jilava au ocazia sa ”evadeze” din curțile de plimbare. Și asta pentru ca, incepand de acum, vor pedala pe doua roți. Printre pușcariașii aflați in penitenciarul de la marginea Capitalei sunt și vedete. Astfel, Cristi Borcea și Victor Becali se vor plimba cu bicicleta…

- Continua razboiul declarațiilor dure in interiorul PSD. Gabriela Firea, primarul Capitalei lanseaza un nou atac impotriva premierului Mihai Tudose, acuzandu-l de diverse piedici pe care le pune, dar și de declarații...

- Startul sarbatorilor de iarna va fi dat astazi in centrul Capitalei. Principalul pom de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale va fi inaugurat in aceasta seara. Astfel, urmeaza sa fie aprinse luminitele de sarbatoare pe strazile Capitalei, iar atmosfera va fi sustinuta de un concert cu participarea…

- Gazduita de Antena 3, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a criticat pe premierul Mihai Tudose pentru „maniera incorecta și necolegiala”de a o „admonesta public”, dupa ce în presa au aparut stenograme care redau discuții în contradictoriu între…

- Pomul de Craciun adus din Ucraina va fi inlocuit cu un brad care creste in curtea unei foste gradinite din sectorul Botanica al Capitalei. Molidul va fi facut cadou de primarul interimar Silvia Radu, care a anuntat ca-l va cumpara din banii proprii. Edilul a scris pe o retea de socializare ca bradul…

- Premierul Mihai Tudose spune ca decizia primarului Capitalei, Gabriela Firea, de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei nu este cea mai inspirata. "Nu cred ca este cea mai inspirata decizie. Spuneti-mi dumneavoastra, î...

- USR București ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunțe la organizarea unui targ de Craciun in Piața Victoriei, locul de desfașurare a unor manifestații, a declarat miercuri președintele USR București, consilierul general Roxana Wring. "Cred ca știți…

- "Pe primul loc al afecțiunilor copiilor, din punct de vedere medical, intre 3 și 18 ani, sunt deficiențele de natura digestiva. Cam 25% din copiii Capitalei au predispoziție de obezitate și aproximativ 10-15% sunt aproape de acești parametri. Pe locul doi se afla deficiențele de coloana și ale sistemului…

- Mutare de proportii a unui gigant din Romania. Gazda celor de la Amazon 'joaca tare' in piata si se pregateste sa dea startul unei afaceri care va aduce mii de locuri de munca pentru romani. Dupa finalizarea unui proiect de proportii in Bucuresti, firma a decis sa investeasca sute de milioane de…

- Orașul Chișinau, este o cimp cu mine care pot sa explodeze in orice moment, susține primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, relateaza NOI.md. Opinia a fost expusa in cadrul ședinței saptaminale a serviciilor primariei de astazi. Potrivit edilului capitalei, zi de zi apar probleme bomba…

- Stația de metrou Oxford Circus din Londra, în inima cartierului comercial principal al capitalei britanice, a fost evacuata vineri seara, în timp ce poliția înarmata a intrat în forța pentru a aborda un incident nespecific,scrie Reuters. Poliția britanica a…

- Kaufland Romania a lansat miercuri, in premiera, impreuna cu Cooperativa Agricola "Țara Mea", primul program național pentru carne de porc 100% romaneasca, prin care se dorește preluarea a peste 60% din carnea de porc romaneasca, respectiv in jur de 300.000 de porci pe an, pana in anul…

- Investitii de proportii in Romania din directia unui gigant din domeniul energiei. Enel va investi 565 milioane euro pentru investiții privind infrastructura și rețele pe piața din Romania, in perioada 2018-2020, au anunțat, marți, reprezentanții companiei, intr-o conferința de presa.Citeste…

- „Am inceput o campanie de constientizare a cetatenilor in ceea ce priveste colectarea selectiva a gunoaielor din sectorul 1 al Capitalei, pentru ca asa cum este situatia acum, nu mai putem accepta. Astfel, le dam cetatenilor o perioada de sase luni de gratie, in care sa invete sa coleceze selectiv,…