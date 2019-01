Investiție de peste un milion de euro în extinderea rețelor de apă și canal dintr-un oraș din Timiș Societatea de apa și canal Aquatim anunța ca, in cadrul unui proiect european, va incepe o serie de lucrari cu scopul extinderii și modernizarii rețelelor de apa și canalizare din orașul Jimbolia. Astfel, la mijlocul acestei luni a fost semnat contractul pentru „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apa și canalizare in orașul Jimbolia”, […] Articolul Investiție de peste un milion de euro in extinderea rețelor de apa și canal dintr-un oraș din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

