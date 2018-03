Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Monza si centrele de excelenta ARES vor investi in urmatorii 5 ani 4,5 milioane de euro in proiectul Ritmico, o retea nationala de clinici-butic axate pe investigarea si diagnosticul afectiunilor cardiovasculare. Planul este ca pana la finalul...

- Burleanu a oferit explicații halucinante despre controversatele ”Centre de excelența”: ”Sunt ca loturile naționale”. A dat vina pe fostul ministru. Razvan Burleanu, președintele FRF, a incercat, la Digi Sport, sa convinga pe toata lumea ca a descoperit datele pe care le-a facut publice despre Ionuț…

- Adunarea Generala din aprilie va consfinti esecul unuia dintre proiectele lui Burleanu, care functionasera ilegal, neavand CIS. Gazeta Sporturilor a intrat in posesia unora dintre documentele care vor sta la baza ordinii de zi a Adunarii Generale FRF din 18 aprilie 2018, cand vor avea loc si alegerile…

- In materie de utilitați, respectiv apa și canalizare, o localitatea timiseana a beneficiat de o investiție din fonduri europene, in valoare de noua milioane de euro... The post Investitie de noua milioane de euro, intr-o localitate timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Cinci baze sportive, o investiție totala de 135 de milioane de euro! Toate au ramas doar vorbe, iar sportul bucureștean se bucura doar de Arena Naționala, aflata și ea in degradare. Sorin Oprescu organiza o conferința de presa in urma cu 5 ani in care anunța cele mai mari investiții pentru sportul bucureștean!…

- Consiliul Judetean Alba pregateste modernizarea drumului dintre Galda de Jos si Intregalde. Investitia pentru consolidarea carosabilului, pe un segment de 6 km, este estimata la valoarea totala de 9,7 milioane lei. In sedinta Consiliului Judetean de joi, 22 martie, se propune aprobarea studiului de…

- Dupa doar 3 ani de la deschidere, Immochan investeste 10 milioane de euro pentru a transforma centrul comercial Auchan din cartierul Drumul Taberei intr-o comunitate. Noul centru, care nu va pastra numele hypermarketului, va reuni, pe langa magazine si food-court, un spatiu de biblioteca, un loc de…

- Luni, la pranz, la Sala Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Buzau a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul „Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana Vasile Voiculescu Buzau”, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Lucrarile de reabilitare vor dura…

- Milioane de copii le-au spus astazi mamelor cat de mult le iubesc. Le-au pregatit felicitari si mici cadouri. Unii au ramas insa cu ele in brate. Mamele care i-au abandonat in centrele de plasament au uitat de ei.

- In aceasta primavara vor incepe lucrarile la bazinul acoperit de inot, ce va fi construit de Primaria Blaj din fondurile proprii. Investitia va costa aproximativ 4,5 milioane lei (fara TVA) si se va derula pe o perioada de doi ani de zile, autoritatile locale sperand ca bazinul acoperit de inot sa fie…

- Telekom Romania intampina dificultați mari in oferirea serviciilor sale clienților! Milioane de romani nu au putut folosi serviciile de telefonie mobila, fixa și de date oferite de Telekom. Totul, din cauza unor probleme necunoscute. Insa, compania nu a oferit nicio informație despre natura problemelor,…

- Modernizarile vor permite, potrivit conducerii companiei, cresterea productiei prin reducerea opririlor tehnice si accidentale, obtinerea unei viteze de turnare mai mari si eliminarea unor defecte de calitate.

- In data de 24 februarie 2018, la Colegiul National „Ioan Slavici” Satu Mare, a avut loc etapa judeteana a Olimpiadei de Fizica, nivel gimnazial si liceal. Au participat 92 de elevi din clasele VI-XII. S-au acordat 7 premii I, 7 premii II, 5 premii III si 23 de mentiuni. Elevii calificati la etapa nationala…

- Compania austriaca Rosendahl Knill Gruppe demareaza construcția unei noi hale pentru extinderea capacitaților de producție la fabrica din Satu Mare. Compania va investi astfel 3,5 milioane de euro in acest proiect și va crea 75 de noi locuri de munca pentru satmareni. In municipiului Satu Mare, compania…

- Cea mai mare „investitie" a Companiei de Transport Public (CTP) pe anul in curs va fi asigurarea transportului pentru cele 11 tramvaie rulate achizitionate din Germania. Suma se ridica la 1,1 milioane lei, in conditiile in care intreg bugetul de investitii al CTP pentru 2018 ajunge la 3,7 milioane lei.…

- Fundasul Barcelonei Gerard Pique are si alte preocupari pe langa fotbal. El a pornit o afacere alaturi de tenismenul sarb Novak Djokovici, fost numar unu mondial, si acum ar vrea sa transforme radical Cupa Davis, competitie de tenis pe echipe ce se desfasoara din 1900.

- Peste 12 milioane de euro au fost atrase in 2017 de catre o primarie din Romania prin Agentia Locala de Dezvoltare, aceasta fiind cea mai mare investitie din cele trei parcuri industriale ale orasului, investitie care va genera 440 de locuri de munca. Totalul investitiilor in aceste parcuri industriale,…

- Directorul sportiv al echipei nationale a României, Adrian Mutu, apreciaza ca mijlocasul Ianis Hagi a facut bine ca s-a întors la FC Viitorul de la Fiorentina. ”A facut foarte bine ca a plecat. Perioada cât a stat acolo i-a prins bine, dar el…

- Un startup bazat pe inteligenta artificiala, care are ca fondator si un roman, a anuntat miercuri ca a reusit sa obtina o investitie de 3,91 milioane de dolari. Pe scurt, StatusToday este o platforma de inteligenta care vrea sa ajute patronii sa inteleaga comportamentul angajatilor la locul de munca,…

- Aplicatia ce iti arata orarul si in cat timp trebuie sa ajunga intr-o statie un mijloc de transport in comun, Moovit, a primit o runda de finantare de 50 de milioane de dolari de la fondul de investitii Intel Capital si ajunge la investitii totale de 133 de milioane de dolari.

- Primul centru integrat de medicina nucleara din Romania a fost inaugurat, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucuresti, dupa o investitie de peste 4,3 milioane de euro.

- Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare in ședința ordinara din 22 februarie un proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum judetean DJ 103E: DN 1 – Girbova de…

- Chiar daca dezbaterea publica pe marginea proiectului de buget inca nu a avut loc și chiar daca acesta inca nu a trecut de votul consilierilor locali, primarul Nicolae Robu este convins ca anul acesta vor demara doua investiții dragi lui: amenajarea unui aquapark și construcția „fantanii…

- Producatorul de tevi industriale TMK-Artrom Slatina va lansa oficial in productie, vineri, un complex de tratamente termice pentru tevi din otel, realizat in urma unei investitii de 36 milioane de dolari.

- Grupul de servicii medicale MedLife a incheiat 2017 cu afaceri consolidate de 623 milioane lei, in crestere cu 24%, si un profit de 8,8 milioane lei, fata de o pierdere de 1,2 milioane lei in 2016, ca urmare a translatarii cresterii profitului operational in rezultatul net, potrivit raportului financiar…

- Trei statiuni din Romania au primit cate cinci milioane de euro din fonduri europene, pentru modernizarea localitatilor. E vorba de Felix, Turda si Ocna Sugatag. De fapt, va fi una din cele mai mari investitii din judet in 2018! „Zilele trecute a fost vizita in teren, au venit patru inspectori si…

- O suma de 4,4 milioane de lei a prevazut Primaria Bistrita in proiectul de buget pentru continuarea investitiilor la Complexul Turistic Wonderland. Cei mai multi bani urmeaza sa fie folositi pe echipamente noi destinate partiei de schi pe care autoritatile incearca de 2 ani sa o puna in functiune.

- Alexandru Dedu, presedintele Federatiei Romane de Handbal, si-a prezentat pe site-ul oficial raportul de activitate in perioada 2014-2018, dar si strategia pentru perioada 2018-2022, cu care si-a propus sa castige alegerile din 14 februarie. Contracanditii celui care se afla in fruntea handbalului…

- Emmanuel Eboue, fostul jucator de la Arsenal, a ramas fara intreaga avere in urma divortului, sustinand ca a fost pacalit de fosta sa sotie. In acest moment, Eboue se pregateste sa fie dat afara din casa si anunta ca isi cauta cu disperare un loc de munca. Emmanuel Eboue traieste O DRAMA.…

- De aproximativ jumatate de an, in Clinica de Cardiologie de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se deruleaza Programul National de Tratament al Hipertensiunii Arteriale Pulmonare, o afectiune rara, insa foarte grava, care afecteaza in special persoanele tinere. Prin intermediul acestui program…

- Proiectul „TransHeart for children - Transfrontier platform for children with heart diseases" urmareste achizitionarea unui sistem de intubatie, a unei mese de reanimare pentru nou-nascuti, a sase monitoare pentru functii vitale, a doua aparate ecocardiograf doppler color, a unui ecocardiograf portabil,…

- Pentru SIXT Group Romania, una dintre companiile de top din industria auto, anul 2017 a fost unul de succes, cu peste 4.000 de autoturisme aflate in administrare și cu o creștere la nivelul tuturor diviziilor sale.

- Durata contractului de extindere si reamenajare a sectiei de Radioterapie este de sase luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, doua luni pentru proiectare si patru luni pentru realizarea constructiei. Investitia este complementara achizitiei de aparatura medicala specifica in valoare…

- Cinci din cei șase elevi care vor reprezenta județul la faza naționala a olimpiadei de astronomie și astrofizica sunt din Barlad. Este vorba de cinci „codreniști”, un Junior și patru Seniori, care s-au clasat pe primele locuri la etapa județeana. Barladenii au inca un motiv de mandrie! Cinci din cele…

- Sistemul de emitere a actelor de stare civila va fi informatizat cu o investitie de 34 de milioane de lei din fonduri europene, urmand ca prin acest proiect toate datele referitoare la procedurile si formularele privind starea civila, descarcarea lor si completare in format editabil, precum si plata…

- Opinary este un startup care dezvolta unelete prin care publicatiile online pot realiza sondaje de opinie in randul cititorilor. Firma a primit o investitie de 3 milioane de euro din partea unui grup de investitori americani. Printre publicatiile cu care colaboreaza startup-ul se numara The Times, The…

- Spitalul Monza, parte a grupului italian Policlinico di Monza, cel mai mare spital privat specializat in chirurgie cardiovasculara si cardiologie interventionala din tara, deschide o retea de cabinete de ambulatoriu in domeniul cardiologiei in orasele mici din Romania.

- Starea initiala a site-ului digibuc.ro aferent Bibliotecii Digitale a Bucurestilor a fost restabilita integral in urma interventiei unei echipe de specialisti de la Compania Municipala Tehnologia Informatiei, care a efectuat, in ultimele saptamani, un audit amanuntit al sistemelor hardware si software,…

- Scooterson, startup-ul lansat la Arad, ce produce un scuter inteligent, a primit o investitie de 1,75 milioane de dolari din partea unei firme romanesti si a unor oameni de afaceri din Singapore si India, doua piete unde startup-ul romanesc ar urma sa se extinda cu vanzare si deschiderea unui centru…

- Borșa va avea o partie olimpica de schi. Investiție de zece milioane de euro. Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale…

- Corpul principal al Palatului Principilor, imobil de patrimoniu din Cetatea Alba Carolina, va fi restaurat cu fonduri europene, printr-un proiect al Municipiului Alba Iulia. Potrivit reprezentanților primariei, administrația are intenția de a amenaja acolo un Muzeu al Principatului Transilvaniei, in…

- Locuitorii din Lipanești vor avea la dispoziție o gradinița noua, care va funcționa cu program prelungit, unde sa-și poata lasa copiii peste zi. Investiția este derulata prin Programul Național de Dezvoltare Locala, in cadrul careia administrația locala a semnat deja contractul de finanțare pentru acest…

- Un magician din Franța a ”prezis” numerele extragerii loteriei naționale din țara sa, iar mulți oameni au crezut în predicția sa și au plasat bilete, în speranța de a câștiga potul de doua milioane de euro.Viktor, un mentalist din Hexagon, a prevazut…

- Pompierii din Alba Iulia au primit, la sfarsitul anului trecut, o noua autospeciala ce va fi utilizata in interventii. Aceasta a fost prezentata marti, la sediul ISU Alba. Cu o valoare de 2.667.773,96 lei, autospeciala de intervenție model M42L va permite echipajelor sa actioneze pentru stingerea incendiilor…

- Statele Unite vor investi peste 200 de milioane de dolari pentru renovarea si construirea de structuri militare in Europa, care au ca scop descurajarea agresiunii rusești, informeaza Digi24.ro. Conform bugetului

- Administrația Naționala a Penitenciarelor a reluat licitația pentru achiziția unui sistem de bruiaj al telefoanelor mobile. Investiția de peste noua milioane de euro n-ar trebui facuta, de vreme ce mobilele sunt interzise in celule, dar realitatea din inchisori e cu totul...

- Boldurul este una dintre comunele timisene moderne, in care s-au facut multe, insa cei care conduc destinele localitatii mai au destule proiecte in plan. Dintre acestea, modernizarea si schimbarea sistemului de iluminat public in localitate va fi implementat in curand. Proiectul, in valoare de 1,5 milioane…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a aprobat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni Centre de Excelenta in Tehnologia Informatiei (CETI) in cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Japoniei care presupune infiintarea a 60 de centre in intreaga tara, dotate cu cate 28 de calculatoare…

- Centrele de excelenta vor selectate in cadrul proiectului „Promovarea si sustinerea excelentei in educatie prin dezvoltarea competentelor in disciplina Tehnologia Informatiei", conform MEN. Proiectul are ca obiectiv asigurarea conditiilor optime de pregatire si dezvoltare a elevilor din clasele IX -…