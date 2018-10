Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre motivele pentru care Dunapack a decis sa construiasca o noua unitate de productie in Romania, la Bolintin Deal, langa Bucuresti, este ca transportul produselor fabricate la unitatea de productie din Sfantu Gheorghe a devenit, in conditiile...

- Dunapack Rambox, filiala locala a diviziei Dunapack Packaging, parte din grupul austriac de firme Prinzhorn Group, anunta inceperea lucrarilor de constructie pentru noua fabrica de ambalaje de carton ondulat din Bolintin-Deal in urma unei investitii de 45 milioane de euro. Potrivit oficialilor companiei,…

- Dunapack Rambox, filiala locala a diviziei Dunapack Packaging a grupului austriac de firme Prinzhorn, a inceput lucrarile de construcție pentru noua fabrica de ambalaje de carton ondulat din Bolintin-Deal, o investitie de 45 milioane de euro care va crea 150 de noi locuri de munca, scrie Mediafax.Fabrica…

- Producatorul de ambalaje din carton Dunapack, parte a grupului austriac Prinzhorn, a inceput lucrarile de constructie la fabrica de ambalaje de carton ondulat din localitatea Bolintin-Deal de langa Bucuresti. Fabrica este programata sa-si inceapa activitatea in iunie 2019. Investitia este de 45 de milioane…

- Impreuna cu sud-coreenii de la Nuintek, compania italiana Ducati Energia a construit o noua hala de productie, in cadrul fabricii pe care italienii o detin in parcul industrial al Ploiestiului. Investitia, in valoare de 1,5 milioane de euro, are in vedere doua linii de productie – una in care Ducati…

- Compania de teatru feminist rom, Giuvlipen, organizeaza in perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2018, cea de-a doua editie a turneului „Teatru Rom nu e nomad!”. Turneul repune in discuție necesitatea si rolul unui teatru contemporan al minoritatii rome din Romania. Cerem sprijin autoritatilor pentru…

- Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, din data de 2 mai si pana in 6 septembrie au existat 166 cazuri de meningite si meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile. De asemenea, s-au inregistrat 17…

- „Avand in vedere ca expunerea populatiei la un nivel de zgomot ridica constituie un factor de disconfort care influenteaza starea de sanatate a populatiei, cunoasterea nivelului de zgomot faciliteaza adoptarea masurilor necesare diminuarii nivelului de zgomot. Utilizarea unui sistem de monitorizare…