- Șase strazi din comuna Cricau, in lungime totala de 1.190 de metri, vor fi modernizate și asfaltate printr-o investiție in valoare de aproape 850.000 de lei. Administrația locala din Cricau a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație privind modernizarea unor drumuri…

- 'Cei aproape 500 de copii (scolari si prescolari) care invata aici vor incepe noul an scolar in cele mai bune conditii, in cel mai modern complex educational din invatamantul preuniversitar de stat din Capitala, care cuprinde scoala, gradinita si after-school', se arata intr-un comunicat al Primariei…

- Gradinita cu program prelungit "Florilorldquo; si Gradinita cu program prelungit "Sfanta Marialdquo; din comuna Cumpana fac angajari. Potrivit unui anunt publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Gradinita "Florilorldquo; din comuna Cumpana scoate la concurs un post vacant contractual, pe perioada…

- Copiii din localitatea Cotu Vaii vor avea o gradinita cu program prelungit. Primaria Albesti a atribuit contractul "Executie lucrari de constructii gradinita in comuna Albesti in cadrul proiectului "Infiintare gradinita cu program prelungit, satul Cotu Vaiildquo;. Contractul, in valoare de 2.423.384,83…

- Locuitorii din partea de Nord a orașului, mai exact din zona cartierului Debarcader – strada Lujerului, vor avea pentru copiii lor o gradinita cu program prelungit si o cresa. In urma solicitarilor adresate de catre acestia municipalitatii, in legatura cu creșterea numarului de locuri pentru invațamantul…

- In data de 01 iulie 2019, primarul orașului Ovidiu, George Scupra, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul CONSTRUIRE IMOBIL P+1, CU DESTINAȚIA DE CREȘA CU PROGRAM PRELUNGIT, IN ORAȘUL OVIDIU. Valoarea totala a proiectului este de 1.549.760,25 lei. Cladirea va dispune de sala de servire…

- La cea de-a doua licitație pentru achiziția de tramvaie noi s-au inscris doua firme, una din Turcia și alta din Polonia (POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPOLKA AKCYJNA). Au caștigat turcii de la BOZANKAYA OTOMOTIV MAK. IML. ITH. VE IHR. A.S.. Licitația nr. 2 a fost lansata in luna februarie, dupa…