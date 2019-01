Investiţie de 1,2 mil. euro: robot ultraperformant pentru chirurgia spinală, la Spitalul „Neuro“ Spitalul de Neurochirurgie a fost dotat cu un nou robot pentru chirurgia spinala, Mazor X fiind un sistem care ofera o siguranta mai mare chirurgului, putand sa elimine erorile umane din timpul interventiilor. Reprezentantii unitatii medicale au precizat ca mai exista peste 20 de astfel de roboti in lume, insa acestea fac parte din generatiile anterioare, modelul ajuns la Iasi fiind unic la nivel mondial. Robotul a costat aproximativ 1,2 milioane de euro, fondurile fiind alocat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

