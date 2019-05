Stiri pe aceeasi tema

- Dupa sase ani de la inceperea lucrarilor astazi si-a deschis portile cel mai mare parc regional din zona de sud-est a Romaniei. Acesta a fost amenajat la iesirea din municipiul Botosani si se intinde pe 48 de hectare. Autoritatile locale organizeaza trei zile de petrecere pentru a marca acest eveniment.

- Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan a scris, duminica, pe Facebook, ca ”Dragnea si PSD tin Moldova in saracie si dependenta de ajutoare de stat de 30 de ani si vor sa continue pe acest drum”, dupa ce liderul social-democrat a anuntat la Botosani ca se vor acorda 20.000 de lei familiilor din…

- Liviu Dragnea a promis vineri un ajutor social de cate 20.000 de lei pentru fiecare gospodarie din satele din șase județe aflate in nordul Moldovei. Banii ar urma sa fie acordați pentru imbunatațirea condițiilor de locuire, in condițiile in care guvernul PSD e acuzat de comunitațile din Moldova ca intarzie…

- Atragerea si retentia de personal continua sa ramana principala problema a antreprenorilor si managerilor din regiunea Moldovei – aceasta este principala concluzie a unui studiu efectuat de Business Days in randul comunitatii de business din judete Iasi, Suceava, Bacau, Neamt si Botosani la inceputul…

- Electoratul din Transilvania-Banat, dar si din regiunea Moldovei trece printr-o schimbare accentuata de simpatii politice pe fondul unor greseli comise de actuala guvernare, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, candidatul Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare Dragos…

- La acest moment, circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei se desfașoara normal, fara blocaje cauzate de starea vremii. Ploua marunt in județele Botoșani, Iași, Neamț și Suceava, iar pe unele sectoare se inregistreaza precipitații mixte (lapovița pe DN 2E, Suceava, respectiv ninsori la Campulung…