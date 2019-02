Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii federali din New York au citat comitetul care a organizat ceremonia de investire a lui Donald Trump privitor la predarea de documente ce au legatura cu donatorii, fondatorii si finantatorii, pas ce pare ca intensifica ancheta asupra activitatii organismului, scrie CNN.Citatia emisa…

- Adrian Zuckerman nu a fost confirmat de Senatul SUA in sesiunea care s-a incheiat la finalul anului 2018. ”Excelența Sa Adrian Zuckerman, vorbitor de limba romana, originar din Romania, o personalitate puternica ce ar fi putut sa ințeleaga foarte bine realitațile din țara noastra spre deosebire…

- Cererea a venit in timpul primei audieri in cazul Khashoggi, care a afectat puternic reputatia internationala a regatului si a tensionat relatiile cu tarile vestice. Pe 2 octombrie, jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic al printului mostenitor si un exilat in Statele Unite, a disparut dupa ce…

- Fundatia presedintelui american Donald Trump a acceptat marti sa se dizolve, in urma unui acord cu procurorul general al statului New York, care a sustinut ca actualul lider de la Casa Alba a folosit necorespunzator fundatia sa in campania prezidentiala din 2016, informeaza Reuters si AFP, potrivit…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost condamnat la trei ani de inchisoare in New York miercuri pentru infractiuni care includ declaratii false in fata Congresului si plati ilegale facute catre doua femei carora le-a cumparat tacerea privind aventurile extraconjugale ale presedintelui…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

- Cohen a pledat vinovat in fata tribunalului federal din Manhattan, New York, privind declaratii false in fata Congresului intr-o investigatie care incearca sa afle daca echipa de campanie a lui Donald Trump a colaborat cu Rusia in alegerile prezidentiale din 2016. Proiectul Organizatiei Trump implica…

- Principalul motiv pentru care procurorul general Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare din functie este faptul ca nu i-a fost asigurat dreptul de aparare. Cererea acestuia va fi judecata la Curtea de Apel Alba Iulia in 20 noiembrie 2018.