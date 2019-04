Investigații medicale doar cu buletinul pentru toți locuitorii județului Buzău!

Stiri pe aceeasi tema

- In comuna damboviteana Ocnita, administratia condusa de edilul Eduard Barcau are mai multe proiecte pe care vrea sa le puna in aplicare si care vor duce la imbunatatirea conditiilor de viata pentru toti cetatenii comunei. Pe langa dezvoltarea domeniilor cum sunt infrastructura, serviciile sociale, economia…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia a realizat primele interventii de tromboliza intravenoasa in perioada acuta a accidentului vascular cerebral ischemic, dupa ce unitatea medicala a fost inclusa la inceputul lunii februarie in Actiunea Prioritara AP-AVC acut.

- In perioada 2-7 aprilie 2019, Asociația Serviciul de Ajutor Maltez in Romania – Sucursala Aiud va organiza un program gratuit de screening medical pentru persoane adulte și copii din municipiul Aiud și din localitațile aparținatoare. Acest program de screening cuprinde urmatoarele evaluari medicale:…

- Programul anual al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis de informare și instruire a firmelor cu privire la noile modificari legislative intrate in vigoare in 2019 continua! CCIAT organizeaza un seminar-dezbatere dedicat reglementarilor din domeniul fiscal, sub genericul: Impactul modificarilor…

- Modul in care se aplicau tratamentele medicale „babești” și cum „reparau” acestea sanatatea locuitorilor din zona de granița dintre Romania și Ungaria vor fi subiectul unui proiect demarat in februarie de Universitatea de Vest Timișoara. Specialiștii vor cauta in mai multe localitați din zona de granița…

- Banca Mondiala si UrbanizeHub Romania, in parteneriat cu Federatia Zonelor Metropolitane si Aglomerarilor Urbane din Romania si cu sprijinul autoritatilor publice locale, au identificat o serie de proiecte cu impact metropolitan pentru Bucuresti si cele 40 de resedinte de judet din Romania.

- Dupa 4 ani de dialog continuu cu locuitorii Munților Apuseni și asumarea ei prin Programul de guvernare 2016-2020, am reușit sa livrez cetațenilor Romaniei din zona montana ”Legea muntelui”. A fost vorba de zeci de ore de dezbateri cu fermierii, mediul de afaceri, sindicatele și cetațenii din zona montana…