Stiri pe aceeasi tema

- Toti pacientii asigurati in sistemul national de asigurari de sanatate isi pot face gratuit, incepand de astazi, investigatii imagistice PET-CT la Centrul integrat de medicina nucleara din Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, conform deciziei emise de Comisia de experti…

- Toti pacientii asigurati in sistemul national de asigurari de sanatate isi pot face gratuit, incepand de miercuri, investigatii imagistice PET-CT la Centrul integrat de medicina nucleara din Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", conform deciziei emise de Comisia de experti…

- Medicul oftalmolog Violeta Lazar, a declarat, luni, la radio Unirea FM, ca pacienții pot apela cu incredere la serviciile Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia, intrucat cadrele medicale se specializeaza continuu, aparatura este performanta, mediul de lucru curat, iar in cazul cataractei, spre…

- Bolnavii cu suferințe oculare care afecteaza stratul intern al corneei (endoteliul) pot fi ajutați sa-si recapete vederea printr-o interveție extrem de complexa, dar cu videcare rapida si risc mic de rejet, respectiv transplant lamelar de cornee. O astfel de operație a fost facuta in premiera in sistemul…

- Vizita ministrului Mihai Fifor in Israel Foto MApN Israel. Ministrul apararii nationale Mihai Fifor a discutat cu omologul sau israelian Avigdor Lieberman despre prioritatile Guvernului României în domeniul apararii. Discutiile au fost axate pe intensificarea cooperarii bilaterale în…

- Mihai Fifor, ministrul apararii nationale a batut palma cu omologul sau din Israel, Avigdor Lieberman, pentru un proiect care vizeaza Spitalul Militar “Carol Davila”. Este vorba despre colaborarea cu Centrul Medical Sourasky din Tel Aviv, inclusiv a specializarii tinerilor medici militari din Romania.…

- Spitalul Militar Central „Carol Davila" din Capitala a inaugurat, ieri, cel mai performant centru integrat de medicina nucleara din Europa pentru depistarea afectiunilor oncologice, cardiovasculare si...

- Comandantul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Carol Davila" Florentina Ionita Radu a afirmat miercuri ca unitatea medicala poate oferi servicii medicale la cerere. "Se pot face servicii medicale la cerere. Avem dreptul, conform aprobarii domnului ministru si conform aprobarii Casei…

- La Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, a fost inaugurat centrul integrat de medicina nucleara in depistarea afectiunilor oncologice, cardiovasculare si neurologice, la care vor avea acces toti pacientii asigurati. Pana in…

- Primul centru integrat de medicina nucleara din Romania a fost inaugurat, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucuresti. Este cel mai performant centru de acest tip din Europa iar investiția s-a ridicat la peste 4,3 milioane de euro. Romania are de miercuri…

- La serviciile medicale oferite de noul centru vor putea avea acces gratit toți pacienții care au calitatea de asigurat. O noua investiție extrem de importanta pentru intregul sistem public de Sanatate din Romania a fost inaugurata astazi, in prezența a numeroase autoritați. Este vorba de Centrul integrat…

- Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC) a inaugurat, miercuri, cel mai performant centru integrat de medicina nucleara din Europa in depistarea afectiunilor oncologice, cardiovasculare si neurologice la care va putea avea acces orice pacient asigurat.

- Primul centru integrat de medicina nucleara din Romania a fost inaugurat, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucuresti, dupa o investitie de peste 4,3 milioane de euro.

- De astazi, la Spitalul Militar Central "Dr. Carol Davila" funcționeaza Centrul integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice, cardiovasculare si neurologice. Este cel mai performant din Europa, precizeaza instituția.

- Politistul Dan Ciprian Sfichi de la Serviciul de Actiuni Speciale Suceava a fost grav ranit in dimineata zilei de 5 decembrie, dupa ce a fost atacat cu o sabie in timpul unei perchezitii ce se desfasura la Radauti, potrivit IGPR. A ajuns in stare grava la spital, iar medicii i-au dat sanse…

- Politistul Dan Ciprian Sfichi a fost transferat cu o ambulanta MAI de la Iasi la Clinica de recuperare a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central ‘Carol Davila’, potrivit paginii de Facebook a MAI. Conform protocolului medical, acesta va fi reevaluat. Politistul Dan Ciprian Sfichi de la Serviciul…

- Achizitia sistemelor lansatoare de rachete HIMARS, aprobata in comisie Deputatii din Comisia de aparare ordine publica si siguranta nationala au aprobat în unanimitate proiectul de lege privind achizitia sistemelor lansatoare de rachete HIMARS. România va achizitiona trei sisteme…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima Camera sesizata, in unanimitate (105 voturi pentru), in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie…

- "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de apararea Romaniei, inclusiv prin prezenta la Deveselu si la baza de la Mihail Kogalniceanu, precum si prin programele de inzestrare incheiate. Si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania, urmand ca perioada exacta…

- Indicatorii de performanta din spitale ar putea fi schimbati, anunta la RFI ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Ea precizeaza de asemenea ca dupa majorarea salariilor medicilor, urmeaza achizitiile pentru spitale si apoi o serie de evaluari. Ministrul spune ca „multe dintre problemele care apar tin…

- In prezența ministrului apararii naționale, Mihai Fifor, si a șefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, miercuri, 7 februarie, la sediul MApN, s-a desfașurat autoevaluarea activitații Statului Major al Apararii pentru anul 2017. Pe agenda activitații au fost incluse prezentarea starii…

- Republica Moldova si Romania ar putea crea un batalion mixt pentru situații de urgența, despre aceasta a anuțat miniștrii Apararii de pe ambele maluri ale Prutului, Mihai Fifor și Eugen Sturza.

- Muncitorul ranit grav luni seara in timp ce lucra la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu, in subteran, si care era internat la Spitalul Militar a murit. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila, pacientul a decedat marti,…

- Pierderile involuntare de urina sunt o problema mai frecventa decat credem. Si nu afecteaza doar persoanele varstnice. Medicul primar urolog Cristian Persu, sef de lucrari in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila“ din Bucuresti, vine la Adevarul Live sa ne explice din ce cauze apare…

- Pentru viitorul an universitar, vor fi alocate 200 de locuri pentru aceasta disciplina, suplimentarea acestora primind zilele trecute avizele de le ministerele Apararii, Educației și cel al Sanatații. Dublarea numarului de locuri pentru Institutul Medico-Militar a trecut de la stadiul de primisiune…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, au aprobat vineri cresterea la 200 a numarului de locuri pentru formarea medicilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman.Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman. …

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu partidele politice, in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea parlamentară.…

- Guvernul Romaniei, aruncat in deriva de PSD, va fi condus interimar de un severinean. Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, a fost desemnat de președintele Iohannis sa preia fraiele cabinetului demisionar al fostului premier Mihai Tudose. Mai mult, Mihai Fifor este in carți și pentru a deveni…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. Nominalizarea vine dupa un scandal urias în PSD. CINE ESTE MIHAI…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Surse din PSD au declarat pentru Adevarul c cele mai mari sanse pentru nominalizare le are ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut joi ca, din informatiile pe care le detine, reiese ca Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB in 2017 pentru inzestrarea Armatei si a afirmat ca, in cazul in care aceasta informatie va fi confirmata de executia bugetara, ministrul Apararii,…

- ”Armata nu face miracole, dar, credem noi, in parteneriat cu colegii nostri de la Institutul Cantacuzino, cu o gestiune mult mai judicioasa a ceea ce inseamna resursele Institutului "Cantacuzino" si cu o recuplare a Institutului "Cantacuzino" la reteaua institutelor specializate din aceasta lume,…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, intr-o postare joi pe Facebook, ca și-a propus ca in 2018 sa lucreze pentru dezvoltarea capabilitaților medicale operaționale. El a vizivat joi facilitatile care se construiesc la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, unde anul…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a facut joi, 4 ianuarie, o vizita de lucru la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” din București (SUUMC). Mihai Fifor s-a intalnit cu echipa de conducere a spitalului, a discutat cu directorul general, generalul de brigada medic…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a facut joi, 4 ianuarie, o vizita de lucru la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 39;Dr. Carol Davila 39; din Bucuresti SUUMC .Mihai Fifor s a intalnit cu echipa de conducere a spitalului, a discutat cu directorul general, generalul de brigada medic…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vizitat joi facilitatile in constructie de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucuresti, unde anul acesta va fi inaugurat primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si ...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vizitat joi facilitatile in constructie de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 'Dr. Carol Davila', unde anul acesta va fi inaugurat primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si cardiovasculare. 'Spitalul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vizitat joi facilitatile in constructie de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", unde anul acesta va fi inaugurat primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si cardiovasculare. …

- „Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” va avea anul acesta primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si cardiovasculare”€ a anuntat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. „€Astazi, am vizitat facilitatile Centrului care sunt…

- Ce medici nu vor putea prescrie rețete compensate in 2018 Foto: Arhiva/ radiocluj.ro. Medicii care nu au semnat actele aditionale de prelungire a actualului contract cu casele de asigurari de sanatate nu vor putea emite retete compensate si trimiteri de la începutul anului viitor. În…

- Medicii de familie nu vor mai acorda servicii decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) incepand de anul viitor, mai exact de pe data de 3 ianuarie 2018. In aceasta situatie, medicii vor fi prezenti la cabinete, insa consultatiile vor fi acordate doar contra cost sau pro-bono. Reprezentantii…

- Proiectul de lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman a fost initiat de Guvern si adoptat de catre deputati cu 243 de voturi…

- Carmen Serban a transmis un mesaj dupa ce unul dintre videoclipurile ei a starnit controverse pe retelele de socializare, pentru ca a fost filmat in biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) „Carol Davila", institutia demarand, marti, o ancheta interna in acest caz. Cantareata a spus, intre…

- Videoclipul unei manele a fost filmat in biblioteca prestigioasei Universitați de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București, dupa cum a semnalat ieri, pe Facebook, medicul cardiolog Vasi Radulescu. Medicul a primit un mesaj de la un student revoltat de cele intamplate. Acesta atrage atenția…

- O constanteanca s a trezit declarata "decedataldquo; de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta. Vestea soc i a dat o medicul ORL, atunci cand pacienta, M.B., a ajuns la o consultatie, deoarece se simtea rau. Ulterior, si medicul de familie i a confirmat ca ar aparea decedata in sistemul…