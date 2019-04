Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crima Organizata și Terorism (DIICOT) a declanșat o ampla investigație privind finanțarea Mișcarii #Rezist. Acțiunea a fost demarata in urma unor suspiciuni ca prin Mișcarea #Rezist s-a constituit un grup infracțional organizat prin care s-au efectuat operațiuni…

- În lume, cultura bacsisului difera de la tara la tara. Daca în majoritatea lasam între 5 si 20% din valoarea totala a notei de plata ca ”tip”, în statele arabe, acesta variaza de la 5 la 35% din valoarea serviciilor. Cum este reglementat bacsisul în România…

- PES activists Romania a organizat sambata, 9 februarie 2019, la Bucuresti, in contextul dezbaterilor privind viitorul Uniunii Europene, conferinta internationala "Actioneaza pentru Europa!" la care au participat peste 500 de militanti PES din toata tara. "Criticile adresate Uniunii Europene in Romania…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca a discutat cu vicepresedintele PPE, David McAllister, intre altele, despre modul in care Romania poate fi sprijinita pentru a avea o Presedintie a Consiliului UE de succes. „Am avut o intalnire cu domnul David McAllister, care a fost destinata unei…

- ​Firmele din România își vor putea aduce mai mulți lucratori din afara Uniunii Europene, potrivit noului contingent aprobat de Guvern pentru anul 2019. Citește mai departe, descarca documentul și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- pentru reducerea disparitaților economice și sociale in cadrul Uniunii Europene extinse In data de 30 ianuarie 2019, in cadrul a doua evenimente organizate la USH Pro Business, au fost abordate elementele de sustenabilitate privind exportul de produse ecologice. Astfel, in cadrul primului eveniment…

- Ministrii Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc la Bucuresti, joi si vineri, in cadrul unei intalniri informale (Gymnich), in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE.

- Disputa in culise intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila cu privire la cine sa reprezinte Romania la summituri, absenta remarcata a lui Liviu Dragnea - condamnat de coruptie si judecat in legatura cu fraudarea unor fonduri europene - si manifestatia catorva sute de persoane,…