- Informatiile dezvaluite de cotidian au fost dezmintite de un avocat al presedintelui american si de o purtatoare de cuvant a Casei Albe. Citand declaratii de impozite si documente financiare confidentiale, cotidianul afirma ca, din tinerete si pana in prezent, fostul magnat in domeniul imobiliar…

- Adunarea Generala a ONU a fost marti teatrul unui soc frontal intre presedintele american Donald Trump, care a indemnat la izolarea regimului ”corupt” de la Teheran, si omologul sau iranian Hassan Rohani, care l-a acuzat ca vrea sa-l rastoarne, relateaza AFP conform News.ro . Locatarul Casei Albe a…

- "Denuclearizarea completa a Peninsulei Coreene este o chestiune care trebuie in mod fundamental rezolvata intre SUA si Coreea de Nord prin intermediul negocierilor", a declarat Moon la o reuniune a guvernului sau. "Insa, in asteptarea ca discutiile si comunicatiile intre Nord si SUA sa fie…

- Obiectivul noilor norme sustinute de Casa Alba este reducerea costurilor energetice suportate de companii ca urmare a Planului pentru Energie Curata implementat de administratia Obama si al carui obiectiv era diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera. Noua reglementare, denumita Planul pentru…

- Iata cum unul dintre „dușmanii” Europei se afla in vizita la Donald Trump si considerat din stat un bun prieten al Casei Albe. Conte și Trump și-au exprimat opinia comuna cu privire la mai multe domenii politice, inclusiv inchiderea granițelor respective pentru migranți și adoptarea unei poziții mai…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, il primește luni la Casa Alba pe șeful guvernului italian, Giuseppe Conte, lider populist european cu care are afinitați in special in politicile privind domeniul imigrației și cel al comerțului, noteaza AFP.

- Casa Alba susține ca președintele american Donald Trump este deschis ideii de a se deplasa la Moscova pentru o vizita, dupa ce omologul sau rus, Vladimir Putin, a spus ca o e gata sa-l invite. ”Suntem gata sa-l invitam pe presedintele Trump la Moscova, el are aceasta invitatie, i-am vorbit despre ea.…

- Sute de britanici protesteaza la nivel national, pe fondul vizitei presedintelui american Donald Trump si a sotiei acestuia, Melania Trump, in Marea Britanie, unde liderul de la Casa Alba se va intalni vneri cu regina Elizabeth a II-a, relateaza The New York Times si mirror.co.uk.