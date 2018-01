Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatii britanice incep anul in forta. Tinta este BBC, in urma unor polemici despre inegalitatea tratamentului salarial dintre barbati si femei, urmate de denuntul si rasunatoarea demisie publica a jurnalistei Carrie Gracie.

- In conformitate cu legislația in vigoare, acest lucru se obține la data la care se atinge varsta standard de pensionare și daca este efectuat cel puțin stagiul minim de cotizare. Citeste si Concediul si indemnizatia de crestere a copilului 2018. Cum se obtin si ce s-a schimbat anul acesta…

- O cunoscuta jurnalista de la BBC a anuntat luni ca demisioneaza din postul de redactor-sef al filialei din China a grupului media britanic pentru a denunta inegalitatea salariala dintre femei si barbati care exista in cadrul acestui serviciu public de radio si televiziune, informeaza AFP. …

- Realizatoarea Marina Almasan (54 de ani), care a prezentat emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10“, alaturi de Mircea Radu, la TVR 2, marturiseste ca „nu i-a picat bine“ plecarea colegului sau de la postul public, insa stia de doua saptamani despre aceasta demisie.

- Prezentatorul de televiziune Mircea Radu (49 de ani), care a prezentat timp de trei sezoane emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10“ la TVR 2, cu Marina Almasan, se intoarce, dupa opt ani, la postul de televiziune care l-a consacrat, Antena 1.

- eMAG il ajuta pe Mos Craciun si si-a umplut desaga online cu foarte multe produse, cu reducer i ce ajung si pana la 79%. Ne-au atras si noua atentia ofertele gecilor de iarna ale unor branduri cunoscute precum United Colors of Benetton, Nike, Geox, Esprit, Puma, Mustang, Geographical Norway,

- INCREDIBIL …Saptamana aceasta, desi suntem in post, la spital au ajuns mai multe femei care au consumat bauturi alcoolice in exces, decat barbati. Mai mult, unele dintre femei, bete crita, au incercat sa „braveze” dupa ce s-au certat cu sotii, beti ca si ele, si au luat pastile, incercand sa se sinucida.…

- Ovidiu Wlassopol, fostul sot al Liei Olguta Vasilescu, aduce forte proaspete in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, oameni fara experienta in domeniul asigurarilor. Printre noii angajati se regasesc fina lui Victor Ponta, doctor in filosofie la Baia Mare, sotia ministrului Ionut Misa si un…

- Varsta viitoare de pensionare va varia de la 60 de ani in Luxemburg, Slovenia si Turcia la 74 in Danemarca, potrivit ultimelor estimari. Potrivit raportului OECD, cresterea prognozata a varstei de pensionare „va fi insa depasita de progresele preconizate ale longevitatii”.

- Senatorul PSD Doina Federovici a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca ultima decizie a Guvernului Tudose de a completa Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament intre femei și barbați reprezinta un pas inainte in ceea ce privește eliminarea formelor de discriminare…

- A venit sezonul rece și toata lumea a inceput sa umble pe strada cu geci groase, unele dintre ele avand gluga cu blana. Totuși, te-ai intrebat vreodata care este motivul pentru care hainele de iarna au parți pufoase?

- Șase specialisti au trait izolati la sol, in macheta unui modul cosmic, ce ar putea gravita in jurul satelitului artificial al Terrei. A fost un experiment despre care aflam detalii de la Liviu Iurea, corespondentul nostru la Moscova.

- JustDoi barbati din capitala au fost condamnati pentru violenta in familie. Potrivit procurorilor, in ianuarie 2017, un barbat, in urma unui conflict cu sora sa, a luat-o pe acesta la pumni, cauzandu-i vatamari corporale medii.

- Comisia Europeana a propus luni un plan de actiune pe doi ani vizand reducerea decalajului salarial intre femei si barbati, dupa ce a constatat progrese insuficiente in ultimii cinci ani, potrivit Agerpres.

- Postul de televiziune Happy Channel s-a situat pe primul loc, ieri (16 noiembrie), in topul televiziunilor pentru femei, target femei cu varsta cuprinsa intre 18 și 49 de ani, mediul urban, fiind...

- Cea mai recenta campanie demarata de Salvati Copiii cu privire la fenomentul de bullying din scolile romanesti, arata ca 25% dintre elevi sunt abuzati fizic si psihic in timpul recreatiilor, fiind inregistrate aproximativ 8.000 de cazuri noi, in primul semestru al anului scolar 2016-2017. In 10 minute,…

- Unul din cinci copii este umilit la școala de catre colegi, iar unul din șase elevi este batut tot de colegi, in mod repetat, in vreme ce trei din zece copii sunt amenințați cu bataia. Violența in școli, fizica sau verbala, capata amploare in Romania. Un studiu național arata ca județele Brașov și Timiș…

- Clienții barului Cobra, din cartierul 9 Mai, din Targu-Jiu, s-au trezit, miercuri, cu mascații in local. Luptatorii din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale il cautau pe Catalin Alexe Muntean, zis Honcila, un barbat de 35 de ani, din Farcașești, recidivist, acuzat de șantaj și amenințare.…

- Fanii serialului “O gramada de caramele”, produs de Ruxandra Ion, regizat de Radu Grigore, dupa scenariul semnat de Simona Macovei, vor putea urmari saptamana viitoare ultimele episoade. Luni (6 noiembrie) și marți (7 noiembrie), de la ora 19.00, postul de televiziune Happy Channel difuzeaza sfarșitul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, deși în România s-au facut progrese importante în ceea ce privește egalitatea de gen, este nevoie ca ritmul de recuperare a decalajelor sa fie accelerat.

- Pantofii cu toc sunt considerati, astazi, simbol al feminitatii si al seductiei. In trecut insa, tocurile au avut alte conotatii si utilitati. In Egiptul Antic, spre exemplu, pantofii cu toc erau purtati de macelari, pentru a nu se murdari pe picioare cu sangele provenit de la animalele sacrificate.

- Primaria municipiului Sebes organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii de executie vacante – personal contractual. Este vorba despre postul de șef formație intervenție la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Sebes și un post de pompier servant…

- Varsta de pensionare pentru medicii barbați și femei este in acest moment de 65 de ani. Potrivit unui proiect de lege, acest lucru se va schimba. Medicii barbați și femei vor putea ieși la pensie la 67 de ani, potrivit avocatnet.ro. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006…

- Pe baza psihologiei culorilor și a unor cercetari realizate de-a lungul anilor, s-a descoperit ca oamenii raspund diferit din punct de vedere emoțional la fiecare culoare. Efectele pe care culorile le au asupra emoțiilor noastre pot fi profunde. De multe ori asociem o anumita culoare cu unele emoții…

- In inchisoarea Strangeways din Marea Britanie circula povești infricoșatoare despre deținuții care au fost pedepsiți sa iși petreaca ani buni aici. Printre ei se afla și niște femei despre care ai crede ca nu ar fi in stare de asemenea orori.

- Fenomenul astrologic pe care toata lumea il urmarește in aceasta perioada este Luna Noua in Balanța. Pe data de 19 octombrie la ora 22:12, Luna va traversa zodia Balanța și va veni cu cateva schimbari neașteptate cu care zodiile trebuie sa se confrunte.

- Cea mai cunoscuta jurnalista de investigație din Malta a murit dupa ce mașina sa a fost aruncata in aer. Ziarista facuse dezvaluiri explozive in anchete de corupție, in care era implicat chiar premierul țarii, acuzat ca apare intr-un scandal de spalare de bani din notoriile

- Senatorul Paul Stanescu, șeful PSD Olt, a inființat o firma, Olt Lacta Prod SRL, in 2006, impreuna cu doi israelieni. Unul este Moshe Agavi, care a reprezentat niște companii off shore in Romania, printre care Seven Hills, ce se ocupa de afacerile imobiliare ale magnatului israelian Benny Steinmetz…

- Gordon Strachan, selectionerul Scotiei, si Mark McGhee, secundul sau, au parasit nationala britanica dupa ce au ratat dramatic calificarea la Campionatul Mondial din Rusia. Scotia a remizat in ultima partida din cadrul grupei F de calificare, pe terenul Sloveniei, scor 2-2 si a incheiat campania preliminara…