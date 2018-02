Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial de Munca si specialistii angajati in cercetarea tehnica a accidentului de munca din Mina Lupeni, in care au murit doi mineri, a prezentat raportul care dezvaluie cauzele tragediei din toamna anului trecut.

- In urma exprimarii optiunilor de catre posturile detinatoare ale drepturilor TV, partidele din faza sferturilor de finala se vor disputa conform urmatorului program: Marti, 27 februarie 2018 CS Gaz Metan Medias – AFC Astra, ora 20.30, Digi Sport, Telekom Sport Miercuri, 28 februarie 2018 AFC Hermannstadt…

- Peste 300 de reprezentanți ai companiilor timișene au participat la seminarul privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori, sanatatea si securitatea salariatilor. CCIAT in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca al județului Timiș au organizat un seminar unde au fost prezentate,…

- In 30 ianuarie, la 6.30 dimineata, politistii oraviteni au tras pe dreapta, pe DN 57, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani din comuna Ciuchici. „La verificarea cu aparatul etilotest a conductorului auto a rezultat o valoare de 2,00 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza se efectueaza…

- Dumitru anunta ca a demisionat din cauza desemnarii ca ministru al Educatiei in Guvernul Dancila a unui universitar care "sufera dramatice episoade de lupta infantila cu gramatica de baza a limbii romane". Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU)…

- Dupa infrangerea suferita in etapa precedenta contra lui Lyon, scor 1-2, PSG isi reia marsul spre titlul din Ligue 1, in urma victoriei contra celor de la Montpellier, scor 4-0. Fara Dani Alves, suspendat, si Kyllian Mbappe, accidentat, parizienii au inceput in forta partida de pe Parc des Princes,…

- Primaria Municipiului Deva aduce la cunoștința titularilor contractelor de inchiriere pentru locuințele ANL1, ANL2 și ANL3 carora le-a fost modificata chiria in anul 2017, precum și a titularilor carora le-au fost atribuite, prin redistribuire, locuințe in aceste imobile, in anul 2017 ca trebuie…

- Politistii din Sebes l-au identificat, cu operativitate, pe un tanar din comuna Sasciori ca persoana banuita de comiterea unor infractiuni de distrugere si furt. La data de 24 ianuarie 018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes l-ai identificat pe un tanar de 20…

- Vacanța de la Arieseni, in judetul Alba, s-a incheiat cu emotii pentru zeci de elevi și profesori. Autocarul care transporta cei 52 de elevi si insoțitorii a ramas blocat in zapada dupa ce a facut pana. Autocarul a fost depistat de drumarii aflați in patrulare, iar atat copiii cat și adulții au fost…

- Patronatul Serviciilor de Securitate - PSS. sustine printr-un comunicat de presa ca investigatia Consiliului Concurentei, atat incorecta cat si injusta, fiind bazata pe o interpretare eronata a legislatiei incidente in materie, coroborate cu asa zise probe, "in sustinerea" solutiei pronuntate. Reamintim…

- Este una din cele mai populare plante de apartament. Cu flori speciale, cu o forma și un aspect unic, Floarea de ceara (supranumita și Lacrima Maicii Domnului sau Floarea de porțelan), are un parfum discret și este originara din Asia. Iata cum se ingrijește. Floarea de ceara aparține genul Hoya și cuprinde…

- Vreme de bilanț pentru Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj. Inspectorii de munca din cadrul ITM Gorj au afectuat anul trecut, peste 2.000 de controale la angajatori din intreg județul, atat in domeniul relațiilor de munca, cat și al secutitații și sanatații in munca. 78 de persoane au fost depistate…

- Astazi i se poate hotari destinul chestorului Bogdan Despescu - Seful Politiei Romane! Nu este prima data cand buzoianul Despescu baga "batul prin gard", dar se pare, dupa scandalul si schimbarile din Guvern, ca acestuia i-au cazut toate proptelele si incepand de astazi este in dizgratia noului Guvern…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a stabilit cuantumul lunar al subventiilor de la bugetul de stat pentru anul 2018 destinate partidelor politice conform performantelor obtinute la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 si alegerile locale generale din 14 iunie 2015.

- Incident la ambasada Romaniei din Budapesta: Stema, acoperita cu steagul secuiesc. Reactia MAE MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti au stabilit primul termen in apelul dosarului in care George Karam si Constantin Pavel au fost condamnati in prima instanta de magistratii Judecatoriei Sector 4 Bucuresti. Cauza a fost instrumentata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sector…

- Ordinul de incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti" a fost emis vineri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, informeaza Ministerul Transporturilor (MT). Potrivit unui comunicat al MT,…

- MINISTERUL TRANSPORTURILOR in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, are responsabilitatea pregatirii și gestiunii portofoliului de proiecte pentru finanțarea din fonduri europene in perioada 2014-2020 și post 2020 in conformitate cu Master Planul General de Transport (MPGT). Autostrada…

- Guvernul a stabilit, joi, printr-o hotarare, ca 7.000 de lucratori straini sa fie nou admisi pe piata fortei de munca din Romania, in 2018, in baza avizelor de angajare sau detasare. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500…

- NASA a gasit o modalitate de a vizita asteroidul Psyche, un obiect metalic cu diametrul de aproximativ 252 kilometri, din Centura de asteroizi dintre planetele Marte si Jupiter, cu patru ani mai devreme decat a stabilit initial, conform SPACE.com.

- Tanarul este angajat la Herdan Prometal din noiembrie anul trecut, fiind incadrat ca și lacatuș montator. Tanarul și-ar fi prins capul intr-o presa hidraulica, potrivit Gazeta de Dimineata. Informații din randul anchetatorilor arata ca la presa hidraulica respectiva ar fi existat o scurgere de ulei,…

- Doua treimi dintre tinerii salajeni care viseaza la uniforma de politist au fost declarati apti la examenul psihologic ce a avut loc in 14 si 15 decembrie, pentru posturile scoase la concurs in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne-sesiunea 2018. La concurs s-au incris 208 candidati,…

- Florin Salam a confirmat despartirea de Roxana Dobre, dupa ce bruneta a plecat de acasa timp de mai multe zile si s-a spus ca l-ar fi inselat pe manelist. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat termenii si conditiile separarii si detaliile partajului dintre Salam si focoasa bruneta. (CITESTE…

- Reamintim ca, in urma unui apel la 112 din partea unui participant la trafic, pompierii sibieni au demerat inca din cursul nopții de duminica spre luni ample acțiuni de cautare unui autoturism posibil cazut in raul Olt, zona localitații Boița. Read More...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Mehedinti a desfasurat in luna noiembrie un numar de 109 actiuni de control, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 69.200 de lei. Cu ocazia acestor controale, a fost depistata o persoane care lucra „la negru”. In afara acestei persoane, care desfasura…

- La data de 13.12.2017, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatei S.M. pentru infractiunile de omor calificat si tentativa de omor. Totodata, s a dispus retinerea inculpatei pentru o perioada de 24…

- O parte dintre stalpii care urmeaza sa fie montati la Mina Lupeni pentru punerea in functiune a abatajului in locul unde s-a surpat un tavan, la inceputul lunii octombrie, au sosit si urmeaza sa fie montati. Anchetele deschise in urma accidentului sunt inca in desfasurare. Presedintele Sindicatului…

- Pe langa galagia produsa de marile orase si suburbii, exista si alte sunete mai putin perceptibile care merita sa fie auzite si explorate. Cercetatorii sustin ca Pamantul are un "murmur" propriu, de frecvente joase, si se cauta o explicatie pentru acesta, potrivit Live Science.

- Accidentul produs saptamana trecuta pe DN 1H, la kilometrul 51+200, in Șimleu-Silvaniei, s-a soldat in cele din urma, cu o tragedie. Biciclistul ranit in accident a pierdut lupta cu viața, duminica noaptea la ora 22, la Secția de Anestezie și Terapie Intensiva din cadrul Clinicii de Neurochirurgie Cluj…

- Oficial, le merge bine. Neoficial, angajații poliției naționale se plang de condițiile de lucru, in care riscurile la care sunt supuși atunci cand merg in strada nu se compara cu cele ale polițiștilor locali, care contrar așteptarilor, beneficiaza de mai multe drepturi: echipament nou, haine noi, combustibil…

- AJF Suceava fost stabilit programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana. Cel mai atractiv joc se anunța confruntarea dintre Juniorul Suceava și Șomuz Falticeni, echipe care sunt pe podium la finalul turului Ligii a 4-a. Liderul Ligii a 4-a, Șomuz Falticeni, va incepe sezonul de…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova (ITM) aduce spre stiinta angajatorilor prahoveni si tuturor persoanelor fizice interesate ca incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a stabilit la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166.666…

- De 1 Decembrie, la Alba Iulia, va fi prezentat primul film documentar romanesc, care are ca tema intreaga istorie a poporului roman. Productia ”Cand pamantul vorbește” va rula vineri, 1 decembrie 2017, ora 17.00, la Sala Unirii din Alba Iulia. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și…

- ''Pentru ca nu poți fi social democrat daca ești in dezacord cu Liviu Dragnea, pentru ca ești tradator daca iți exprimi punctul de vedere, sorosist daca nu-i uraști cu toata ființa ta pe cei care ies in strada, securist daca spui ca cei care au furat trebuie sa ajunga la inchisoare și averile obținute…

- In urma tragerii la sorti efectuate de AJF Alba s-au stabilit optimile de finala ale Cupei Romaniei, faza judeteana. Jocurile se vor disputa in luna martie a anului viitor, in competitie intrand si celelalte formatii de Liga a IV-a. Dar iata programul: CS Navobi – CS Ocna Mureș, CS Zlatna – Energia…

- ISU Teleorman va avea o echipa de cautare-salvare in mediul acvatic in Eveniment / Doi subofiteri din cadrul ISU “A.D.Ghica” Teleorman participa, in aceasta perioada, la cursul de initiere al scafandrilor organizat la Centrul de Pregatire din Constanta, la finalul caruia vor putea desfasura…

- Societatea Apa Canal Salubritate SRL a Consiliului Local Rovinari a fost amendata de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj, pentru ca salariații au muncit in zilele de weekend și nu au fost platiți. Sancțiunea a fost in cuantum de...

- O zi pana la sfarșitul omenirii? Ei bine cam așa prevestesc vestitorii apocalipsei! Nibiru - cunoscut și ca Planet X - este prevazut sa intre in sistemul solar pe 20 noiembrie și sa anunțe... sfarșitul omenirii. Așa ca, gigantul mitic ar putea nimici rețelele energetice și automat ar arunca umanitatea…

- Misterioasa planeta X ar fi trebuit sa distruga Pamantul pe 23 septembrie, potrivit afirmațiilor unui cunoscut numerolog, scrie antena3.ro. Citeste si Profetia de la Muntele Athos. Cand se va apropia venirea lui Antihrist, mintea omului va fi in intuneric, din cauza patimilor trupesti…

- BREAKING NEWS Un deputat clujean, „vedeta” in Raportul MCV Prezenta unui clujean in Parlamentul Romaniei este motiv de neindeplinire de catre tara noastra a unei dintre cele 12 recomandari ale Comisiei Europene. „De asemenea, exista alte trei cazuri de parlamentari ale caror mandate au fost…

- In data de 10.11.2017, in jurul orei 16:15, politistii au depistat in trafic, pe raza comunei Baia de Cris, doi carutasi, ambii de 35 de ani, care transportau material lemnos, cu doua atelaje. Politistii au verificat documente de transport si au stabilit ca cei doi barbati detineau doua avize de…

- In acesata noapte, prin decizia primului ministru Mihai Tudose numarul 675 din 10 noiembrie anul curent, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei numarul 887, Cercel Ninel a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.Actul normativ este contrasemnat de secretarul general…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit cel de al treilea termen in dosarul in care Doru Manole, fost sef al reprezentantei Tulcea a Registrului Auto Roman, a primit, in prima instanta, patru achitari si o condamnare de doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare. Noul termen a…

- Un muncitor și-a pierdut viața intr-un accident de munca la Simeria Foto: Arhiva/ smurd.ro. Un muncitor în vârsta de 55 de ani și-a pierdut viața într-un accident de munca la fabrica de reparat vagoane din orasul hunedorean Simeria. Evenimentul a avut loc în…