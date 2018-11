Stiri pe aceeasi tema

- DNA cere Parlamentului avizarea urmaririi penale impotriva presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la 10 ani de cand era prim ministru, pentru ca ar fi semnat doua acte aditionale privind Microsoft, infromeaza Antena3.roCalin Popescu Tariceanu este acuzat de luarea unei presupuse mite in valoare…

- Lucian Dinița, fost șef al Poliției Romane, a relatat, duminica seara, la Antena 3, o discuție pe care a avut-o cu Laura Codruța Kovesi. In 2011, conform lui Dinița, Kovesi, la acea vreme procuror general al Romaniei, i-ar fi cerut ca procurorii sa beneficieze de favoruri din partea polițiștilor…

- Adunarea Generala a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, intrunita la sediul instituției a decis, cu majoritate de voturi ... The post Procurorii parchetului local il susțin pe Augustin Lazar appeared first on Renasterea banateana .

- Actrita si top modelul Madalina Ghenea (30 de ani) il considera pe fotbalistul portughez, alaturi de care a filmat o reclama, un „om de mare caracter si familist convins“ si califica drept incredibile acuzatiile de viol pe care i le aduce o americanca.

- Oficialii lui Juventus au reactionat pentru prima data, la cateva zile dupa izbucnirea scandalului, dupa acuzele de viol lansate de Kathryn Mayorga (34 de ani) la adresa lui Cristiano Ronaldo (33 de ani), ajuns in vara in Italia, de la Real Madrid, pentru 117 milioane de euro, informeaza mediafax.…

- Procurorii din CSM atrag atenția asupra gravitații declaratiilor premierului Viorica Dancila care a sustinut ca jumatate de magistrati sunt cercetati ca forma de presiune. Acreditarea ideii ca prin indeplinirea de catre procurori a obligatiei legale de a inregistra orice sesizare adresata de justitiabili,…

- Procurorii de la Parchetul General anunța ca s-a inceput urmarirea penala in rem in dosarul deschis luni legat de masurile autoritaților in cazul pestei porcine. "La Secția de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a…