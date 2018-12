Investigatie a Consiliului Concurentei pe piata echipamentelor de protectia muncii

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind posibile intelegeri anticoncurentiale intre companiile SC Renania Trade SRL, SC Avanti SRL, SC Tricomexim SRL si SC T&T Invest SRL. Acestea s-ar fi ințeles pentru stabilirea de prețuri, imparțirea de piețe și alocarea de clienți pe piața comercializarii…

- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a estimat, marți, ca exista șanse sa aiba in ianuarie primele concluzii privind investigația facuta pe piața carburanților, astfel incat sa inainteze și o propunere. Bogdan Chirițoiu a spus, marți, in cursul unei audieri la Comisia economica,…

Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila intelegere anticoncurentiala intre HOLCIM (ROMANIA) S.A., CRH CIMENT (ROMANIA) S.A. si...

- Romania se afla printre ultimele locuri in UE la numarul de femei integrate pe piata muncii, cat si sub media europeana in privinta procentului care ocupa functii de management. Cel putin asa arata ultimele date publicate de Eurostat. Activistele pentru Drepturile Omului spun ca aceste realitati reprezinta…

- ​Anul acesta ar putea fi al doilea cu cel mai ridicat nivel al sanctiunilor din istoria Consiliului Concurentei, a afirmat, sambata, la Sinaia, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, potrivit Agerpres. "La finalizari, anul acesta are potentialul de a fi anul al doilea cu cel mai ridicat…

- Programul ​"Prima Casa" nu a avut rol social in niciun fel. A fost construit in anul 2009 sau 2010, cand piața creditului era complet inghetata și nu se mai construia nimic. Ei, in aceste condiții guvernul a intervenit cu acest program. Pe masura ce piata a inceput sa se reincalzeasca s-a pus problema…

- Fondul de investiții cu capital privat Abris Capital Partners a vandut participația de 100% din acțiunile companiei romanești Urgent Cargus catre Mid Europa Partners, informeaza compania. Abris CEE Mid-Market Fund II a achiziționat Cargus în 2013, atras de potențialul de creștere…

- De ani de zile, 325 de firme dețin exclusivitatea transporturilor de persoane intre județe. Consiliul Concurenței cere Ministerului Transporturilor eliminarea cerinței de vechime pe traseu la atribuirea curselor, criteriu care facea posibila aceasta situație. Consiliul Concurentei a solicitat Ministerului…