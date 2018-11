Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a inceput joi in Emiratele Arabe Unite (EAU) un turneu in strainatate, primul de la cazul cu rezonanta mondiala al jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat in consulatul tarii sale de la Istanbul, pe 2 octombrie, transmite AFP. Printul…

- Un ziar din Turcia a relatat joi ca directoarea CIA, Gina Haspel, le-ar fi semnalat luna trecuta oficialilor turci ca agentia are inregistrarea unei convorbiri telefonice in care printul mostenitor al Arabiei Saudite a dat instructiuni ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi sa fie 'redus la tacere',…

- Intrebat despre articol, un oficial turc a declarat pentru Reuters ca nu are informatii despre o astfel de inregistrare. Arabia Saudita a spus ca printul mostenitor Mohammed bin Salman nu a avut cunostinta inainte de uciderea lui Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul in urma cu sase saptamani."Se…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a promis miercuri ca ucigașii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi aduși in fața justiției, in primele sale comentarii publice dupa ce asasinarea ziaristului disident a declanșat reacții de condamnare la nivel internațional, scrie Reuters.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax."Nu…

