Stiri pe aceeasi tema

- Folk You! - Florian Pittis, un festival muzical inființat in urma cu 15 ani și care, anul acesta, are loc de vineri pana duminica in Vama Veche, se numara printre cele mai populare evenimente de profil din Romania, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.Cea de-a XIV-a ediție a Smart Festivalului…

- KRUK Romania este o societate de recuperare credite, cu mare notorietate pe piata de profil, care funcționeaza in țara noastra inca din 2007. Clientii KRUK pot sa ramburseze mai ușor datoriile pe care le au la banci sau la alte companii catre care au de rambursat sume de bani. Plata creditelor restante…

- Firma olandeza care deține serviciul online de transfer de fișiere WeTransfer a obținut investiții de 35 de milioane de euro. Serviciul popular și în România permite transferul gratuit de fișiere în limita a 2GB, însa compania vinde și abonamente lunare prin care utilizatorii…

- Polițiștii implicați in ancheta lui Gheorghe Dinca au descins la o firma de taximetrie din Caracal, susține Romania TV. Anchetatorii au verificat registrele companiei și vor sa afle daca Gheorghe Dinca a comandat un taxi sau daca in perioada anterioara a beneficiat de serviciile acestei companii…

- Peste 33.000 de flacoane cu insecticid au fost descoperite in vama Giurgiu, la un cetațean bulgar care a incercat sa le introduca in țara, desi nu avea autorizatie pentru transportul substantelor periculoase, potrivit unui comunicat de presa al Poliției de Frontiera Giurgiu, anunța MEDIAFAX.Polițiștii…

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a dat cea de a patra amenda pentru încalcarea regulamentului UE privind protectia datelor (GDPR) pentru înca o firma din România. Este vorba de o amenda de 2.500 de euro pentru ca firma în cauza nu si-a anuntat angajatii ca sunt supravegheati…

- Romania beneficiaza in continuare de un potential agricol considerabil, care nu este pe deplin fructificat, iar siguranta alimentara depinde de capacitatea de adaptare a sectorului agricol la incalzirea climei, a declarat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis, vineri, cu ocazia aniversarii…

- Nicusor Dan, fost lider al USR care vrea sa candideze pentru Primaria Capitalei, ar fi sustinut in continuare de sfetnicul sau Matei Paun, persoana care ar avea legaturi financiare cu Rusia, arata bucurestiul.ro. Firma la care Paun are calitatea co-fondator - BAC Romania (Balkan Advisory Company SRL)…