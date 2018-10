Investeste in tine - FNGCIMM si FRC isi impart plafonul de garantii! O banca poate lucra cu ambele Fonduri!

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, 15 octombrie, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - FNGCIMM SA-IFN poate acorda garantii pentru creditele accesate de la bancile participante in programul „Investeste in Tine”, in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor - MFP.…

- Un nou program guvernamental demareaza luni si se desfasoara in parteneriat cu CEC. Mai exact, tinerii cu varste intre 6 și 26 de ani, inscrisi intr-o forma de invatamant, inclusiv cursuri de perfecționare, pot accesa un credit de pana la 40.000 de lei. Cei cu varste intre 26 și 55 de ani, care pot…

- Programul guvernamental „Investeste in tine” devine realitate, incepand de maine. Tinerii si persoanele cu varsta de pana la 55 de ani pot obtine, de la CEC, credite fara dobanda, garantate de stat, pentru a-si imbunatati educatia. Are detalii despre conditiile de acordare, Petruta Obrejan. Persoanele…

- Plafonul de garantare pentru programul guvernamental Investeste in Tine a fost stabilit la 600 de milioane de lei, iar dobanda pentru creditele obtinute de beneficiari va fi calculata dupa formula ROBOR la 3 luni + 2% pe an, reiese din normele de aplicare publicate luni de Ministerul Finantelor.

- Parchetul General anunta trimiterea in judecata a unei angajate a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM),in dosarul de coruptie vizand functionari ai institutiei in legatura cu urgentarea unor dosare din programul Prima Casa. De asemenea, procurorii spun ca s-a dispus, totodata,…

- Statul a anunțat joi data de la care firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania se vor putea inscrie in programul Comerț 2018, prin care vor putea obține, in anumite condiții, fonduri nerambursabile de pana la 250.000 de lei (54.000 de euro) fiecare, de la bugetul de stat.

- Procurorii Parchetului General au descins in joi dimineata la sediul Fondului de Garantare a Creditelor, intr-un dosar in care sunt efectuate 23 de percheziții. The post Percheziții la Fondul de Garantare a Creditelor in legatura cu programul Prima Casa appeared first on Renasterea banateana .