- Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova continua activitatile cu specific estival, „Inventii si inventatori” fiind tema unui nou curs organizat special pentru perioada vacantei de vara. Desfasurat in perioada 11-12 iulie, cursul este adresat copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani, acestia…

- Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova a organizat ieri, la Muzeul Petrolului din Ploiești, str. Dr. Bagdasar nr. 8, vernisajul expoziției „Rafinaria Petrotel-Lukoil, 115 ani de istorie”. Rafinaria a fost inființata in anul 1904 și s-a numit Societatea Romano-Americana. …

- Cel mai important turneu de baschet 3×3 din estul Romaniei revine cu cea de a 9-a ediție Bacau 3×3 Streetball Challenge, turneu aprobat de Federatia Romana de Baschet si Federatia Internationala de Baschet. Organizat de catre asociația Surf The... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- # Volumul se cheama „Judetele Arges si Muscel in perioada ocupatiei germane in Primul Razboi Mondial (1916-1918)” Lansare de carte, joia trecuta, la Muzeul Județean. Este vorba de volumul „Judetele Arges si Muscel in perioada ocupatiei germane in Primul Razboi Mondial (1916-1918)”, semnat de cunoscutul…

- Retrospectiva Rocanotherworld 2018 Editia cu numarul 3 a festivalului Rocanotherworld a presupus un eveniment complex, ce a inclus muzica, arta contemporana, design, gastronomie si diverse alte activitati recreative. Timp de 3 zile, 30.000 de participanti s-au bucurat de muzica si programele celor peste…

- N. D. O manifestare cu totul aparte va fi organizata astazi, la Ploiesti, la Palatul Culturii, la Sala Coloanelor, incepand cu ora 11.30. Este vorba despre manifestarea cu titlul “Traditii culturale ale vinului, Romania-Franta” , organizatori fiind Consiliul Judetean Prahova, Muzeul Județean de Științele…

