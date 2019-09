Wally Conron, in varsta de 90 de ani, cel care a facut prima incrucisare intre un labrador si un pudel, in 1989, pe cand lucra la asociatia de caini-ghizi Victoria din Australia, a vorbit despre regretele sale de a fi inceput o tendința pentru rasele de caini. „Am deschis o cutie a Pandorei si am... Read More Post-ul Inventatorul rasei labradoodle regreta ca a dat drumul in lume unui „monstru al lui Frankenstein” apare prima data in TaBu .