- Francezul Franky Zapata, supranumit ''Omul zburator'', care a esuat joi in incercarea de traversare a Canalului Manecii pe placa ''Flyboard Air'' inventata chiar de el si dotata cu motoare cu reactie, va face o noua tentativa ''la sfarsitul saptamanii'',…

- Franky Zapata, ”omul zburator”, care a plecat joi dimineata de la Sangatte (Pas-de-Calais) - in picioare, pe "Flyboard"-ul sau -, pentru a traversa Canalul Manecii, a cazut in mare la nivelul punctului de realimentare cu kerosen si a fost salvat, declara surse din anturajul sau pentru AFP.

- Franța ar putea folosi controalele de la frontiera pentru a obține un avantaj politic, în cazul în care Brexit va avea loc fara o înțelegere, a avertizat miercuri ministrul britanic pentru Finanțe, Philip Hammond, potrivit Mediafax. "Vor folosi amânarea schimburilor comerciale…

- Saptesprezece persoane au fost arestate in Marea Britanie, Franta si Romania in cadrul unei anchete asupra unei retele de traficanti care operau in special in nordul Frantei pentru a transporta migranti spre Marea Britanie, a anuntat luni politia franceza intr-un comunicat, citat de AFP, potrivit…

- Capul unei rețele de trafic de migranți a fost arestat in Romania, alaturi de alte noua persoane. Alte șase persoane implicate in introducerea ilegala a migranților in Marea Britanie au fost ridicate de pe teritoriul acestei țari și din Franța. Anchetatorii romani, francezi și englezi au destructurat…