- Secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, se afla printre mai multi oficiali ai organizatiei care s-au deplasat in Norvegia pentru a asista la cel mai mare exercitiu militar al NATO de dupa Razboiul Rece, informeaza marti dpa. Exercitiul,…

- Marina militara rusa va efectua teste cu rachete in apele internationale ale Norvegiei in partea a doua a saptamanii, au indicat luni oficiali norvegieni, testele urmand sa aiba loc in timp ce NATO desfasoara in aceasta perioada in regatul scandinav cel mai amplu exercitiu militar defensiv al sau…

- Patru militari americani au fost raniti in Norvegia, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru vehicule.Accidentul a avut loc cu putin timp inainte de inceperea exercitiului NATO cu numele Trident Juncture 18.

- Patru militari americani au fost raniti marti, in Norvegia, in urma coliziunii in care au fost implicte patru vehicule, cu putin timp inainte de inceperea exercitiului NATO cu numele Trident Juncture 18, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) isi va testa la inceputul lui noiembrie capacitatea de a opri si respinge o ofensiva lansata impotriva Norvegiei dinspre Rusia, in cadrul exercitiilor militare "Trident Juncture 2018", cele mai importante organizate vreodata de NATO de la sfarsitul…

- Alianta Nord-Atlantica pregateste unul din 'cele mai ample exercitii din ultimii ani', ce va avea loc in nordul Norvegiei, intre 25 octombrie si 7 noiembrie, si la care vor participa 45.000 de militari, a anuntat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit dpa preluata de Agerpres.…

- Aproximativ 40 de militari din Brigada 61 Vanatori de Munte "General Virgil Badulescu" vor participa, in perioada 1 - 15 septembrie, la exercitiul multinational "Rapid Trident 18", care va avea loc la Centrul International PfP din regiunea Yavoriv, Ucraina.

- Echipa naționala de volei masculin a Republicii Moldova iși continua parcursul bun in preliminariile Campionatului European din 2019. Dupa ce s-au impus pe teren propriu in fața Muntenegrului, "tricolorii" au dispus in deplasare de Islanda.