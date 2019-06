Stiri pe aceeasi tema

- Țanțarii au luat cu asalt mediul urban, cetațenii declarandu-se nemulțumiți de modul in care autoritațile ii combat. Președintele Societatii de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca in sezonul de vara, principala infecție pe care țanțarii o transmit este cea cu virusul West Nile, informeaza…

- Gigi Becali (60 de ani) vrea sa-l transfere la FCSB pe Alexandru Pascanu (20 de ani), unul din cei mai buni fotbalisti ai nationalei U21 a Romaniei, si l-a contactat deja pe aparatorul englezilor de la Leicester City, potrivit mediafax. Contractul fundasului roman cu "Vulpile" expira in curand,…

- Cetatea Oraștiei ar putea intra intr-un amplu proiect de consolidare, restaurare și conservare. Deocamdata totul se afla la faza intocmirii documentațiilor. Autoritațile locale din municipiul Oraștie au scos la licitație contractul de servicii de proiectare, fazele proiect tehnic și detalii de execuție,…

- Trei fetițe din Bistrița au fost spalate pe cap cu o soluție chimica și au ajuns la spital, dupa ce li s-a facut rau. Medicii le-au acordat primul ajutor la fața locului iar apoi copilele au fost ingrijite la spitalul de pediatrie din Cluj-Napoca. Autoritațile nu au precizat despre ce substanța chimica…

- Primaria din Sohodol incearca de mai bine de jumatate de an, deocamdata fara succes, sa gaseasca un constructor care sa modernizeze un drum comunal in lungime de aproape 5 kilometri de pe teritoriul comunei. Este pentru a patra oara cand contractul in valoare de 2,5 milioane de lei, fara TVA, este scos…