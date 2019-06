Stiri pe aceeasi tema

- Invazie de tantari in numeroase orase din tara Este invazie de tântari în numeroase orase din tara, mai aes dupa ploile din ultimele saptamâni. Oamenii se plâng ca nu mai pot iesi în aer liber din cauza acestor insecte. Autoritatile locale spun ca nu…

- Ploile abundente din ultimele ore alerteaza autoritațile locale. La Oraștie este pericol major de inundații. Mai multe rauri au atins cotele de atenție, iar autoritațile locale au convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgența. Potrivit autoritaților locale, in cadrul Comitetului Local…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei nationale a gastronomiei si a vinului romanesc, care va fi marcata in prima duminica a lunii octombrie. Totodata, se prevede posibilitatea organizarii de catre autoritatile publice centrale, locale…

- A aparut un nou caz grav de meningita. Autoritatile au intrat imediat in alerta pentru ca se temeau sa nu fie o evoluție a bolii similara cu cel al elevei de la Colegiul Lazar din Capitala. Chiar ministrul Sanatații a dat detalii despre noul caz. Cazul a fost depistat la Botosani. Este o adolescenta…

- Mai multe curti de bloc din Capitala sunt in stare deplorabila si nu au mai fost reparate de peste 10 ani. Primarul interimar Ruslan Codreanu a cerut sefului intreprinderii Exdrupo sa asigure demararea cat mai urgenta a lucrarilor.

- Ca in fiecare an din 1971 incoace, pe 8 aprilie se celebreaza Ziua internationala a romilor. Scopul acestei zile este de a celebra cultura romilor si de a sensibiliza populatiile la problemele cu care se confrunta romii. Cu acest prilej, deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia a facut un indemn si…

- Meteorologii anunța ca sambata și duminica va fi cald in regiunile intracarpatice, iar in restul țarii temperaturile sunt normale. De luni insa, in majoritatea regiunilor, și in Capitala, iși vor face apariți...

- Numarul consumatorilor de droguri a ramas constant in 2019 fata de anii anteriori, in Caras-Severin, acestia existand in majoritatea liceelor din judet, a declarat miercuri, intr-o sedinta a Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice, coordonatorul Centrului de Prevenire,…