Stiri pe aceeasi tema

- Canicula din Australia continua, fiind asteptate temperaturi de pana la 49 de grade Celsius in statul Australia de Vest. Autoritatile au emis avertizari pentru pericole de incendii si privind calitatea aerului, scrie The Guardian.

- Autoritațile din Indonezia au avertizat localnicii din jurul vulcanului Anak Krakatau asupra “condițiilor meteorologice extreme" si a “valurilor inalte" de miercuri, indemnandu-i sa stea departe de coasta deja devastata de un tsunami care a ucis peste 400 de persoane, potrivit Reuters.

- Autoritatile din Australia si Noua Zeelanda investigheaza mai multe amenintari cu bomba primite prin e-mail de mai multi cetateni, au anuntat oficialii serviciului de securitate cibernetica, dupa ce amenintari similare au fost facute in Statele Unite si in Canada, relateaza Reuters.

- Intr-un comunicat de presa se arata ca in momentul cand au fost lansate cele doua grenade, sediul ambasadei era inchis si nicio persoana nu a fost ranita in acest incident, potrivit presei americane. “US and Mexican officials are investigating.” Autoritatile mexicane si cele americane…

- In urma cu 30 de ani, George Paxinos, specialist in neurostiinte din Australia, a observat un tip neobisnuit de celule in apropierea trunchiului cerebral, insa nu le-a considerat importante. Recent, in cadrul unui nou studiu, celulele au fost...

- Autoritatile din Ploiesti sunt in alerta, marti seara, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca in Spitalul Judetean, cea mai mare unitate de profil din Prahova, dar si intr-un supermarket ar fi fost amplasate dispozitive explozive.

- Opt elevi de la un liceu din Sydney au fost ințepați cu un ac hipodermic despre care NSW Ambulance spune ca un coleg de-al copiilor l-a gasit o stație de autobuz. Elevii se confrunta acum cu o așteptare de cateva luni pentru a finaliza o intreaga runda de teste de sange. Acele de tip hipodermice sunt…