Invazie de insecte în Las Vegas. Roiuri de greieri au acoperit clădiri celebre Mai multe cladiri celebre din Las Vegas au fost acoperite de roiuri de greieri în ultima saptamâna din iulie iar specialiștii spun ca invazia ar putea sa dureze saptamâni întregi, dar nu pot spune în ce fel va afecta turismul, arata New York Times, scrie Mediafax.



Entomologii afirma ca invazia de greieri este provocata de condițiile meteo, Las Vegas confruntându-se cu o vara cu precipitații peste media anuala de pâna acum.



Jeff Knight, entomolog la Departamentul de Agricultura din Nevada spune ca insectele ar fi migrat din sudul statului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LAS VEGAS. Mai multe cladiri celebre din Las Vegas au fost acoperite de roiuri de greieri in ultima saptamana din iulie iar specialiștii spun ca invazia ar putea sa dureze saptamani intregi, dar nu pot spune in ce fel va afecta turismul, arata New York Times. Entomologii afirma ca invazia…

- Celulele provenite de la persoanele considerate cazuri rare, ce controleaza in mod natural infectia cu HIV, au fost in centrul investigatiilor in ultimii 15 ani, astfel incat oamenii de știința sa elucideze caracteristicile lor specifice, potrivit eurekalert.org, preluat de MedLive.ro. Dupa numeroase…

- Un șofer american din Arizona a intrat cu mașina intr-un cactus saguaro, o specie de cactus uriaș care poate ajunge pana la 12 metri inalțime, transmite CNN. ”Bușteanul” de cactus a intrat prin parbriz insa șoferul a scapat nevatamat. Americanul din Pima County s-a urcat beat la volan și a pierdut controlul…

- Specialisti din Romania si Franta s-au intalnit la Timisoara in cadrul unei scoli de vara francofone. Proiectul a fost organizat de Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului Timișoara, in cadrul programului Erasmus. La aceasta intalnire, cursurile școlii de vara francofone…

- Școala Zahn's Corner Middle School, din Piketon, Ohio, a fost inchisa pentru tot restul anului școlar dupa ce autoritațile au descoperit ca este contaminata cu substanțe radioactive. Oficialii spun ca un instrument de monitorizare a calitații aerului a detectat in unitatea de invațamant uraniu imbogațit…

- CHIȘINAU, 3 apr – Sputnik. Cosurile de cumparaturi sunt mai murdare decât toaletele, iar specialistii spun ca plecam din centrele comerciale cu un „cocktail de bacterii”. © Photo: musca.roProduse cu viermi, bacterii si nitrati, in magazinele si pietele din Moldova Un…

- Un fond structural de stat pentru sprijinirea oamenilor de afaceri ar fi un nou proiect benefic pentru business-ul din Moldova. De aceasta parere este economistul si managerul Andrei Crigan, partener principal Gateway&Partners Moldova, într-un interviu acordat portalului pavelzingan.md,…

- Traditia oamenilor de a cumpara si a duce compozitii de flori artificiale, la cimitir, se transforma de la an la an, intr-o bomba ecologica. Potrivit ecologistilor, florile din plastic dauneaza atat mediului, cat si sanatatii oamenilor.