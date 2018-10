Stiri pe aceeasi tema

- Ploșnița cerealelor sau gandacul puturos marmorat (Halyomorpha Halys), o insecta originara din Asia de Est, a invadat de cațiva ani orașele europene, iar pe masura ce se apropie iarna vedem ca incearca sa ni se strecoare in case și sa se puna la adapost.

- Plosnita cerealelor sau gandacul urat mirositor a pus stapanire pe Bucuresti, Romania.De cateva saptamani bune, capitala este invadata de plosnitele de cereale, denumite stiintific „Acanthosoma Haemorrhoidale”.

- Roxana Nemeș, Irina Mohora, Ana Barnoschi, Alina Pana, Anna Roman, Anda Calin, dar și concurentele Bravo ai Stil merg la același salon de infrumusețare! Este vorba despre Evole Lash Brow & Beauty Studio, unul dintre cele mai exclusiviste locații de beauty din capitala! Evole Lash Brown & Beauty Studio…

- Irina Rimes și suferințele ei din dragoste ar putea face subiectul unei telenovele. Are doar 26 de ani, insa viața ei sentimentala a obligat-o, de multe ori, sa verse lacrimi amare și sa stranga din dinți. Cantareața din Republica Moldova a devenit celebra și in Romania, in ultimii ani, dar foarte puțini…

- Un studiu realizat de Storia și de agenția D&D Research vine cu o surpriza in topul orașelor in care se traiește cel mai bine in Romania. Conform studiului, orașul de pe primul loc este Brașov, asta in timp ce Bucureștiul se claseaza abia pe locul 9. Citește și: Liviu Dragnea face anuntul…

- Partida dintre Romania și Muntenegru, de vineri, 7 septembrie, ora 21:45, de la Ploiești, prima partida a tricolorilor in Liga Națiunilor, va fi arbitrata de o brigada din Slovacia. La centru se va afla Ivan Kruzliak, iar arbitri asistenți vor fi Tomas Somolani și Branislav Hancko. Al patrulea oficial…

- Ministerul Educatiei a aprobat, prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile incep mai devreme, spre dezamagirea elevilor.(CITEȘTE ȘI: A DIVORȚAT CATALIN MOROȘANU?! FILMARILE CARE VOR CUTREMURA SHOWBIZ-UL DIN ROMANIA) Luni, 10 septembrie, toti elevii din Romania incep…

- Victor Ponta este primul politician care va fi subiectul unui „roast” in Romania! Anunțul a fost facut miercuri (1 august) de actorul de stand-up comedy Micutzu, pe numele real Cosmin Nedelcu. „Roast”-ul este un tip de spectacol de comedie in care o celebritate este tinta glumelor mai multor invitati,…