Invazie de crocodili în statul australian Queensland Potrivit fotografiilor rezidentilor postate pe retelele de socializare, intrusii au ajuns in orasul Ingham prin extremitatea din nord-est, dupa patru zile de ploi torentiale care au provocat spargerea barajelor raurilor, au inundat pasunile si au izolat orasele. Reptilele folosesc apele acumulate in urma inundatiilor pentru a calatori in diferite zone si a cauta mancare, explica Toby Millyard, cercetator specializat in crocodili de la gradina zoologica din Queensland. ''Unii crocodili se simt foarte bine cand ploua si folosesc curentii de apa ca sa calatoreasca; sunt animale foarte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

