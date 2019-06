Invazia reptilelor! Sarpele de alun intalnit de doi baimareni la Usturoiu si Targu Lapus. Vezi aici, ce faci cand te musca sarpele de alun

In utlima perioada, mai multi maramureseni au semnalat faptul ca se “intalnesc” din ce in ce mai des cu serpi. Specialistii spun ca schimbarile climatice din ultima perioada au deranjat mediul in care erau obisnuite aceste reptile sa traiasca. Mai mult, in lunile mai si iunie, serpii intra in perioada de imperechere. Astfel, cel mai indicat lucru ar fi ca atunci cand ne intalnim cu ei sa-i ocolim. Dat fiind faptul ca nu toti suntem cunoscatorii acestor specii de reptile, iar pe raza judetului exista atat serpi veninosi cat si neveninosi, iar curiozitatea e mare, la fel si dorinta de a filma si…