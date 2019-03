Stiri pe aceeasi tema

- Limba romana are reguli diferite pentru un invatator din Iasi! Familia unui baietel din clasa a doua sustine ca invatatorul ar fi penalizat copilul pentru o tema facuta corect. Oamenii merg mai departe cu acuzatiile si spun ca domnul invatator ar avea ceva personal cu fiul lor.

- Minora de 12 ani care a decedat marti, in Zalau, dupa ce a cazut dintr-un microbuz de transport persoane caruia i s-au deschis usile in mers, statea pe o banca improvizata, in spatele locurilor omologate ale autovehiculului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj.

- Municipalitatea ieșeana continua investițiile la Spitalul Clinic de Recuperare. Astfel, in anul 2018, Primaria a finanțat reparații capitale ale Secțiilor de Recuperare Neurologica și Reumatologie I din cadrul unitații medicale. Concret, prin refuncționalizarea spațiilor existente la etajele III și…

- Mai multe persoane din comuna Cislau au scris redactiei News Buzau si ne-au semnalat un caz socant, intamplat la o scoala din comuna buzoiana Cislau: “Domnule director, va semnalam un caz de violenta asupra unui elev cu autism. In data de 28 ianuarie 2019, copilul lui Stefan Sarbu, cu tulburari din…

- Cladirea școlii din localitatea Lunca Cetațuii, comunca Ciurea din județul Iași a fost cuprinsa, noaptea trecuta, de un incendiu de proporții care a acoperit o buna parte din acoperișul instituției de invațamant. In total au fost mobilizați 4 ofițeri și 44 de subofițeri de la Inspectoratul…

- Se INCHID școlile: Decizia de ultima ora luata de Inspectoratul școlar “Am facut propunerile de suspendare a cursurilor pentru luni și marți pentru siguranța elevilor. In Timișoara, cu precadere, incercarea parinților de a-i deplasa pe copii la școala cu mașinile va bloca și mai rau circulația”, a afirmat…

- Clipe infioratoare, luni seara, in Ploiești. O fetița a incercat sa se sinucida, dupa ce a vrut sa se arunce de la etajul șase al unei parcari supraetajate de pe strada Cuza Voda. Un locatar dintr-un bloc din apropiere a sunat la 112, dupa ce a vazut-o pe copila de 13 ani care statea in șezut, pe marginea…