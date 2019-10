Învăţător din Hunedoara, acuzat că ar fi sărutat o elevă pe gură. Fetiţa are doar opt ani Ancheta polițiștilor a pornit, miercuri, iar invațatorul din comuna Pui, județul Hunedoara, este acuzat ca ar fi comis faptele de agresiune sexuala la sfarșitul lunii septembrie, scrie Mediafax. „In cursul zilei de miercuri, polițiștii Secției de Poliție Rurala Hațeg s-au sesizat cu privire la comiterea unei infracțiuni de agresiune sexuala. Dosarul penal s-a constituit in rem, polițiștii urmand a stabili daca se intrunesc elementele constitutive ale infracțiunii, ce se presupune ca ar fi fost comisa la sfarșitul lunii septembrie 2019 de catre un cadru didactic din comuna Pui, fața… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

