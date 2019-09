Stiri pe aceeasi tema

- O invatatoare de la o scoala gimnaziala din Santau, judetul Satu-Mare, a fost retinuta de politisti, miercuri, pentru 24 de ore, ea fiind acuzata ca ar fi pulverizat cu spray iritant lacrimogen doi copii, de sase si sapte ani, pe motiv ca au deranjat ora de curs. "Ieri (miercuri - n.r.), la ora 11,00,…

- Invatatoarea din Satu Mare a fost retinuta pentru rele tratamente aplicate minorului si purtare abuziva si urmeaza sa fie prezentata, joi, instantei, dupa ce a atacat, miercuri, cu spray lacrimogen doi elevi care ii deranjau ora. Invatatoarea de 43 de ani sustine ca "a fost in legitima aparare". Ea…

- Ancheta la o scoala din comuna Santau, judetul Satu Mare, unde o profesoara in varsta de 40 de ani a atacat cu spray lacrimogen doi elevi din clasa pregatitoare. Cadrul didactic sustine ca micutii ar fi agresat-o si de aceea a recurs la un asemenea gest. Profesoara a fost retinuta.

- Emoții pentru cei aproape 100.000 de elevi din Timiș. Astazi, in toate cele 608 de unitați de invațamant din județ a sunat clopoțelul. Potrivit datelor facute publice de Inspectoratul Școlar Timiș, micuții inscriși in șase unitați de invațamant vor fi nevoiți sa invețe in spații care nu dețin autorizație…

- 26 de unitați de invațamant din județul Vaslui nu-si vor mai deschide portile, anul acesta, din cauza scaderii numarului de copii. Este vorba despre 11 gradinite si 15 scoli primare. Pe de alta parte, in cateva sute de scoli din judetul Vaslui cursurile incep si anul acesta fara ca respectivele unitati…

- Doi elevi din municipiul Suceava au fost trimisi in judecata de procurori, dupa ce i-au cerut unui coleg sa plateasca taxa de protectie. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, cei doi tineri cu varste de 17 si 20 de ani, la data savarsirii faptelor, sunt cercetati in stare de libertate…

- Numarul de elevi și studenți va scadea drastic in urmatorii 40 de ani, reiese din cele mai recente date ale Institutului Național de Statistica. In anul 2060 vor fi cu aproape 1,4 milioane de copii si tineri mai putini in sistemul de invatamant fata de anul scolar 2018-2019. Cele mai mari scaderi procentuale…

- Tranziția absolvenților de invațamant superior de la sistemul de educație la piața muncii se poate realiza de catre angajatorii satmareni prin organizarea de programe de stagiu conform Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului de catre absolvenții de invațamant superior, pe o perioada de șase luni…