- Un nou caz șocant într-o școala din România. O învațatoare de 43 de ani de la clasa pregatitoare a atacat cu spray lacrimogen doi elevi, pe motiv ca ar fi fost agresata! Cadrul didactic a fost arestat, iar elevii duși la spital.

- O femeie de 45 de ani, din comuna Metes, condamnata la 3 ani de inchisoare cu executare pentru talharie calificata a scapat, cel putin deocamdata, de penitenciar. Curtea de Apel Alba Iulia a admis o cerere de repunere in termenul de apel si a dispus eliberarea acesteia.

- Polițiștii rutieri din județul Alba desfașoara acțiuni de verificare a microbuzelor de transport elevi și ii instruiesc pe conducatorii acestora, cu accent pe importanța respectarii regulilor, in vederea creșterii siguranței rutiere. Acțiunile se desfașoara in contextul inceputului noului an școlar.…

- Adevaratul motiv pentru care a murit pedofilul caruia o jandarmerita i-a dat cu spray lacrimogen in fata a fost dezvaluit de medicul care l-a operat, dupa ce acesta a fost transportat de urgența la spital, in coma profunda.

- Școala de vara in limba engleza „English as A Jar of Knowledge", ediția a IV-a, va avea loc in acest an intre 15-19 iulie 2019.Școala de vara se va desfașura in Corpul A al campusului universitar din Suceava, sub egida Universitații „Ștefan cel Mare" și a Inspectoratului ...