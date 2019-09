Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Elevilor din Constanța da in judecata Ministerul Educației, dupa ce a emis un ordin prin care le interzice elevilor cu medii mai mici de 5 la Evaluarea Naționala sa intre la liceu. „Asociația Elevilor din Constanța (AEC) va chema Ministerul Educației Naționale in judecata pentru anularea in…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a spus ca ordinul semnat de Daniel Breaz, prin care elevii care nu obțin peste media 5 la Evaluarea Naționala nu vor mai putea intra in repartizarea la licee, este o masura aberanta care lovește in anumite categorii de elevi și distruge invațamantul profesional.„Chiar…

- "La procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 participa numai elevii care au sustinut evaluarea nationala si a caror medie de admitere, calculata conform punctului I al anexei 2 din prezentul ordin, este minimum 5", se arata in documentul publicat deja in Monitorul…

- Totodata, pentru elevii de clasa a VIII-a care obtin o medie sub 5 devine obligatoriu invatamantul profesional, se arata intr-un ordin privind admiterea la liceu publicat in Monitorul Oficial, scrie ziare.com. Astfel, elevii care sustin Evaluarea Nationala anul viitor si obtin o medie de admitere la…

- Invațamantul profesional devine obligatoriu pentru elevii care vor susține Evaluarea Naționala și vor obține o medie de admitere sub 5, conform edupedu.ro. Prevederea apare in metodologia de admitere la liceu publicata in aceasta dimineața in Monitorul Oficial și semnata de ministrul interimar Daniel…

- Noul an școlar aduce schimbari drastice pentru elevi, intrucat invațamantul profesional devine obligatoriu pentru cei care susțin Evaluarea Naționala și obțin o medie de admitere sub 5. Aceasta schimbare a fost deja publicata in Monitorul Oficial, fiind semnata de ministrul interminar Daniel Breaz.

- Elevii care nu iau 5 la Evaluare Naționala, trimiși obligatori la școala profesionala, dupa ce Ministerul Educației Naționale a facut invațamantul profesional obligatoriu pentru elevii cu medii sub 5. Prevederea apare in metodologia de admitere la liceu publicata in aceasta dimineața in Monitorul Oficial…

- Elevii care nu reușesc sa obțina media 5 la Evaluarea Naționala nu vor mai avea acces la liceu incepand cu anul școlar 2019-2020, arata un ordin privind admiterea la liceu publicat joi in Monitorul Oficial. Potrivit documentului, prin pentru elevii de clasa a VIII-a devine obligatoriu invațamantul profesional.…