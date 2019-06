Învățământul profesional dual: șansa de rezolvare a crizei de personal calificat pentru firme și educație alternativă pentru elevi și părinți Implementarea invațamantul profesional in sistem dual implica colaborarea intre mai mulți actori: elevi, școala, companie, autoritatea locala in administrarea careia se afla școala responsabila pentru formarea teoretica, impreuna cu parinții elevilor care, printr-o informare corecta și constanta, vor aprecia acest fel de invațamant cu șanse multiple de absolvire la orice nivel. In contextul nevoilor reale […] The post Invațamantul profesional dual: șansa de rezolvare a crizei de personal calificat pentru firme și educație alternativa pentru elevi și parinți appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se pregatește pentru debutul de la Roland Garros, acolo unde o va intalni, in primul tur, pe Ajla Tomljanovic. Sportiva din Constanța este deținatoarea trofeului la French Open, anul trecut s-a impus in fața americancei Sloane Stephens, potrivit mediafax.Citește și: Liviu Dragnea…

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea, a declarat vineri ca instituția iși propune sa introduca educația financiara printre materiile care se studiaza in școala."Consider ca avem nevoie de campanii ample de educatie financiara la toate nivelurile. Un individ…

- Tinerii și adulții implicați in invațamantul profesional și tehnic sunt invitați sa se inscrie la concursul de fotografii „Invațamantul profesional și tehnic – spune-ți povestea, organizat de Cedefop (Centrul european de dezvoltare și formare vocaționala). Aflata la a IV-a ediție consecutiva, competiția…

- Modificari la secțiile de votare din Timișoara! Mai multe sectii si-au schimbat sediul fata de alegerile precedente, dupa cum urmeaza: 1. Sectiele de votare nr. 5, 6 și 7 de la Liceul Teoretic Nikolaus Lenau – Corp cladire Școala cu clasele I-IV din P-ța. Unirii , nr.7 s-au mutat la Liceul Teoretic…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu imi raspunde in calitate de deputat de Alba, la o interpelare pe care i-am adresat-o ca “pentru anul școlar 2019-2020 se atribuie nivelul gimnazial in planul de școlarizare” in cazul școlii generale Micești. Anunțul ministrului vine dupa ce instanța a desființat…

- Nava scoala Mircea participa, miercuri, la antrenamente pe Marea Neagra, urmand ca la inceputul lunii mai sa plece intr-un mars anual de instructie istoric, de la Constanta la Hamburg, portul in care aceasta a fost construita in 1939, fiind marcata astfel implinirea a 80 de ani de la intrarea velierului…

- Cifrele de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020 sunt asemanatoare cu cele de anul acesta, potrivit proiectului de hotarare de Guvern pus in dezbatere. Singura taiere de 1.000 de locuri este de la invatamantul liceal, locuri care se regasesc la invatamantul profesional. Concret, numărul total de…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din Bistrița Birgaului, este cercetat pentru tentativa de omor calificat si distrugere și a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști. Acesta a incercat in noaptea de duminica spre luni sa-și omoare iubita si a dat foc casei parinților ei in care se afla și femeia.…