Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea Legii educatiei nationale 1/2011, potrivit unui comunicat de presa al Administrației Prezidențiale. Actul normativ prevede ca pana in 2030, grupa mica, grupa mijlocie si grupa mare din invatamantul prescolar sunt incluse in invațamantul…

- O noua lege adoptata luni de Senat, prevede ca invatamantul general obligatoriu sa creasca de la 11 la 15 clase, treptat, pana in 2030. Pana acum, invatamantul obligatoriu incepea la clasa pregatitoare si se incheia in clasa a X-a. Asta inseamna ca elevii erau obligati sa stea in scoala 11 ani. Noua…

- Grupa mare de la gradinita si ultimii doi ani de liceu (clasa a XI-a si a XII-a) devin obligatorii incepand cu 2020, potrivit unor modificari la Legea Educatiei votate de senatori. Proiectul de lege merge la promulgare la presedintele Iohannis.

- Senatul a reexaminat, in sedinta plenului de luni, ca urmare a deciziei CCR 528/17 iulie 2018, propunerea legislativa pentru modificarea art. 16 din Legea Educatiei nationale, in sensul extinderii invatamantului general obligatoriu de la 11 la 15 clase, treptat, pana in 2030, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- Senatul a reexaminat, in sedinta plenului de luni, ca urmare a deciziei CCR 528/17 iulie 2018, propunerea legislativa pentru modificarea art. 16 din Legea Educatiei nationale, in sensul extinderii invatamantului general obligatoriu de la 11 la 15 clase, treptat, pana in 2030. Actul normativ, initiat…

- De anul viitor, copiii care au implinit 5 ani vor fi inscrisi in mod obligatoriu in grupa mare pentru a putea merge mai departe in clasa pregatitoare, prevede un proiect de modificare a legii educatiei, adoptat luni de Senat. Anii de invatamant obligatoriu in Romania se vor extinde, treptat, de la 11,…

- Senatul a reexaminat, in sedinta plenului de luni, ca urmare a deciziei CCR 528/17 iulie 2018, propunerea legislativa pentru modificarea art. 16 din Legea Educatiei nationale, in sensul extinderii invatamantului general obligatoriu de la 11 la 15 clase, treptat, pana in 2030. Actul normativ, initiat…

- "Nu am vorbit despre reintroducerea repetentiei, ci despre faptul ca nu avem repetentie pana in clasa a treia. Nu o sa mai vorbesc despre lucrul acesta, pentru ca intentia mea era sa vorbesc despre acele metode pe care trebuie sa le aplicam in asa fel incat un copil absolvent al clasei a IV-a si…