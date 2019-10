Invata sa-ti antrenezi mintea si vei obtine orice ti-ai propus. Coaching, cu Simona Nicolaescu

In toate experientele dificile si unele chiar extreme, am simtit de foarte multe ori ca expresia The sky is the limit ar trebui inlocuita cu My mind is the only limit.



Atunci cand imi este rau la altitudine si am diferite dureri, primul lucru pe care il fac este sa ii dau pastile mentale corpului: daca imi este greata, ma gandesc la lamaie, daca ma simt ametita, imi imaginez ca sunt un copac cu radacini adanci.



Studiile arata ca avem aproximativ 70,000 de ganduri pe zi, din care 80% negative.



Creierul are o tendinta de a cauta partea negativa a ceea ce il incojnoara,…