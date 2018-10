Va prezentam o rețeta de carne in suc propriu la borcan. Aceasta se prepara foarte simplu și vine in ajutor de fiecare data cand nu dispuneți de suficient timp pentru prepararea cinei. In acest mod puteți prepara orice fel de carne, cu adaugare de slanina sau grasime. Daca optați pentru o carne grasa, atunci veți avea nevoie doar de condimente. Daca o veți prepara corect, aceasta se poate pastra la frigider sau in pivnița pana la 5 ani. Ingrediente – 5 kg carne de vita – 1 kg de slanina – 3 linguri de sare – 6 frunze de dafin – 10 boabe de piper – sare (pentru tava) Mod de preparare 1. Sterilizați…