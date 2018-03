Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii va lansa un studiu care avertizeaza asupra riscului potential al ingerarii particulelor de plastic gasite in recipientele din plastic de apa potabila. Studiul vizeaza ultimele cercetari despre impactul particuleleor de microplastic care sunt destul de micute pentru…

- Jorge Cruise este antrenorul nr. 1 cand vine vorba despre vedete care vor sa slabeasca mancand, nu facand sport. Jorge nu crede in diete, crede in stiluri de viata, de aceea, in viziunea sa, fitness-ul incepe in bucatarie. Abordeaza nutritia in asa fel incat iti permite sa mananci mai mult taind din…

- Editorul revistei National Geographic SUA, Susan Goldberg recunoaste ca revista a fost rasista ignorand americanii de culoare si prezentand grupuri ale aborigenilor ca fiind exotici sau salbatici – folosind astfel toate felurile de clisee posibile. Editia din aprilie a revistei este dedicata raselor…

- Bertrand Cantat, cantaretul francez care a pus bazele formatiei Noir Desire a anuntat ca nu va mai canta la niciun festival de vara dupa ce mai multe organizatii care militeaza impotriva violentei impotriva femeilor au cerut anularea concertelor. Cantat a fost acuzat de uciderea fostei lui iubite, Marie…

- Un șampon nutritiv este baza ingrijirii parului. Acesta indeparteaza delicat murdaria, ofera parului hidratarea necesara și stralucire parului sanatos. Dar daca vrei sa ai un par frumos, trebuie sa il ingrijești ținand cont de structura lui. Iar cea mai mare greșeala pe care femeile o fac in alegerea…

- „ElectroStep - Primul pas in electronica" se va desfasura in perioada 10 martie - 5 mai in incinta ETTI, urmand ca, pe parcursul a sase sedinte, elevii sa invete principalele elemente de baza ale electronicii. Sedintele vor avea loc in fiecare sambata, timp de doua ore, in intervalul 12.00-14.00, iar…

- In Romania, cateva zeci de femei au participat de 8 Martie, de Ziua Internationala a Femeilor, la un protest in fața Ministerului Afacerilor Interne,institutie condusa de primul ministru femeie din istoria M.A.I. – Carmen Dan. Motivul PROTESTULUI – Politia este incapabila sa gestioneze violenta domestica…

- Cand Chloe Kim a devenit cea mai tanara castigatoare a medaliei de aur la snowboard, anul acesta la Olimpiade, ea s-a transformat intr-un model de urmat pentru toti copiii lumii. Si incepand de azi, copiii se pot juca cu o papusa Barbie care imita la perfectie sportiva si este echipata cu intregul…

- TONE DE LUCERNA…Mai multi cititori ai ziarului nostru ne-au sesizat faptul ca, pe zona Vaii Prutului, sunt cantitati uriase de lucerna in prag de primavara, care au nevoie de cumparatori, la preturi foarte bune. Simpli fermieri sau proprietarii de societati agricole din Vetrisoaia, de exemplu, sustin…

- Lara Croft revine pe marile ecrane din 16 martie (data lansarii in Romania), interpretata de aceasta data de Alicia Vikander – castigatoare de Oscar pentru rolul din Daneza- The Danish Girl si devenita celebra cu cel din Ex Machina. Suedeza de 29 de ani a dezvaluit site-lui GameInformer ca a fost extrem…

- De doar 10 minute ai nevoie pentru a te bucura apoi de beneficiile pe care mersul de jos le are asupra organismului. Fie ca plimbi animalul de companie, fie ca mergi la serviciu, acest obicei sanatos se poate reflecta asupra ta. Site-ul wisebread.com a descoperit 8 beneficii ale mersului pe jos, 10…

- Acum 41 de ani cel mai puternic cutremur lovea Romania. In doar 56 de secunde, cutremurul cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter a dus la moartea a 1.500 de persoane si ranirea altor 11.000 si pagube uriase. Cel mai nou ghid cu informatii utile in caz de calamitate, disponibile pe fiipregatit.ro.

- Sunt frumoase, arata super bine și sunt invidiate de femei din intreaga lume. Celebritatea de care se bucura „ingerașii” Victoria’s Secret vine insa la pachet cu multe sacrificii. Se pune foarte mult accent pe aspectul lor fizic, de aceea supermodelele pastreaza un ritual riguros de infrumusețare de…

- Ingrijorati de creșterea numarului persoanelor care se considera a fi posedate de spirite rele, Sfantul Scaun a decis sa organizeze cursuri internaționale de instruire pentru preoții care intenționeaza sa practice exorcismul.

- Firul de par iși schimba structura in anotimpul geros. Frigul, vantul și schimbarile de temperatura sunt principalii vinovați. Prin urmare, parul poate deveni deshidratat, uscat, aspru și incepe sa iși piarda stralucirea. Cauta produse-tratament care pot transforma complet parul, datorita formulelor…

- Un scaun de masaj reprezinta o alegere ințeleapta mai ales pentru cei care lucreaza zi de zi in fața calculatorului și au o poziție incorecta de lucru. Conștienți de beneficiile sale, cei mai mulți incearca sa identifice care este costul unui astfel de produs, astfel ca „scaun de masaj preț” reprezinta…

- Vești bune pentru cei care sufera de alergii la arahide. A fost creat primul medicament care trateaza aceasta afecțiune. Alergia la arahide este una din cele mai frecvente si periculoase alergii din lume. Iar in prezent in afara de profilaxie prin evitarea completa in dieta sau administrarea de antihistaminice…

- Invata tehnici de lupta care-i vor scoate basma curata din orice incurcatura. Este vorba despre un grup de elevi de la mai multe licee din Chisinau care sunt antrenati gratis de cei mai buni specialisti ai Brigazii cu destinatie speciala "Fulger".

- Vremea rece de afara nu trebuie sa te impiedice sa iți ingrijești corespunzator picioarele. Indiferent de sezon, picioarele sunt cele mai expuse și de aceea trebuie sa arate impecabil. Adica perfect epilate. Blake Lively iși cunoaște atuurile și profita de ele din plin. Actrița in varsta de 31 de ani…

- Rețeta de fursecuri din banana și fulgi de ovaz este extrem de simpla și foarte rapida. Fiind un desert sanatos, fursecurile pot fi date și copiilor. Acestea sunt dietetice, deoarece se prepara fara zahar sau ulei, in acest caz banana acționand ca un indulcitor natural. Ai nevoie de 2 banane coapte…

- Deodorantul natural este o alternativa sanatoasa la antiperspirantele din comerț, mai ales in cazul pielii sensibile, dar și persoanelor care doresc sa evite toxinele pe care cele din urma le conțin. Cercetarile anterioare au scos la iveala efectele daunatoare ale deodorantelor asupra țesuturilor din…

- Indragitul “McSteamy” din serialul de success “Anatomia lui Grey” este din nou un barbat singur. Actorul Eric Dane și frumoasa lui soție, Rebecca Gayheart, divorțeaza dupa 14 ani de casnicie. Actrița a inaintat vineri documentele de divort care pun capat unei casnicii de 14 ani. Rebecca Gayheart a cerut…

- In urmatorii trei ani, Municipalitatea saceleana intenționeaza sa realizeze toate demersurile pentru construirea unei școli in cartierul Garcini, cu populație preponderent rroma. Potrivit primarului Municipiului Sacele, Virgil Popa, valoarea investitiei este estimata la 26.075.984 lei, cu tot cu TVA…

- Katherine Heigl a documentat transformarea prin care a trecut corpul sau dupa nastere postand poze cu ea imbracata in costum de baie pe Instagram. In 2016, vedeta Grey’s Anatomy a nascut un baiat – Joshua Bishop Kelley Jr. In varsta de 39 de ani, Heigl a vrut sa aiba cate o dovada despre felul in...…

- Astazi va invit sa cunoașteți istoria Lilianei Rotari, o tinara profesoara din Telenești care a luptat de mic copil pentru visele sale. Ea este exemplul de om care, in pofida barierelor și greutaților, a demonstrat ca poți reuși in orice domeniu daca ne dorim cu adevarat. S-a nascut in satul Mihalasa,…

- Daca știi cum sa amesteci ingredientele, vei observa ca rezultatul va fi mai mult decat satisfacator, deoarece nu vei mai avea nevoie sa te indopi cu pastile, iar raceala va sta la distanța de tine și de familia ta. Pentru un antibiotic naturist ai nevoie de cele mai bune produse, ce se regasesc…

- Strategiile de marketing nu sunt la fel de simple cum au fost odata. Au disparut zilele panourilor, publicitare, ale anunturilor din ziare si ale pliantelor. Marketingul de continut online este cea mai rapida cale de a ajunge la o audienta cat mai larga. Daca ai o mica afacere iata patru sfaturi utile…

- Ministerul Educației lanseaza un chestionar online cu privire la ce vor invața elevii de liceu in urmatorii ani, la ce materii vor avea mai puține ore pe saptamana, ce opționale se vor introduce și multe alte aspecte reliefate in cele trei planuri-cadru pentru liceu. Recent, au fost organizate dezbateri…

- Emilia Savu, profesoara de canto-muzica usoara la Scoala Populara de Arte din Galati, a reusit in doar cativa ani sa castige numeroase premii nationale si internationale la festivaluri de muzica usoara cu elevii sai.

- Automotivarea sau motivarea intrinseca, sentiment de ambitie care izvoraste din analiza fiecareia asupra propriei vieti interioare, fara a-si agata motivele si posibilitate de a-si atinge obiectivele doar prin raportare la ceea ce exista in jur. Daca o persoana este mult prea orientata spre opinia publica…

- Patru idei de a face bani ca sa poti trai pe cont propriu Aproape toata lumea isi doreste sa renunte la job-ul pe care il are la un moment dat. Cu toate acestea, intre „a visa” si „a actiona” ramane de fiecare data o mare prapastie pe care cei mai multi nu reusesc sa o depaseasca niciodata, principalul…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018 Calcule din astrologia chineza scot la iveala aspecte astrale cu impact negativ asupra norocului. Lista cu zile rele din luna Februarie 2018 și impactul asupra domeniului de viața. 1, 14, 26 – Probleme in relații, desparțiri. Noi tentații irezistibile apar, Universul…

- Cunoscutul cantaret de manele Vali Vijelie a facut dezvaluiri de-a dreptul uluitoare, in fata camerelor de luat vederi. Chiar daca a avut parte de un scandal de proportii din partea sotiei, dupa ce a jucat pe teren dublu, artistul nu s-a sfiit sa-si invete fanii cum sa isi insele nevestele.

- 1.300 de credite Start-up Nation avizate, doar 200 de antreprenori cu bani in cont Banca Comerciala Romana (BCR) a avizat 1.300 de credite de prefinanțare in cadrul programului Start-up Nation, din care 500 deja aprobate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- Satul Prundu, aparținand comunei teleormanene Lunca, are un specific aparte, aici locuind dintotdeauna doar familii de rudari. Cu sute de ani in urma, rudarii s-au așezat pe malul stang al Oltului și, neavand suprafețe de teren pe care sa practice agricultura, s-au dedicat intrutotul prelucrarii artizanale…

- Odata trecute de a doua tinerete, foarte multe persoane se afla prinse intr-un impas, descris prin stari emotionale ce pot varia de la fericire la agonie, singuratate, sedentarism, plictiseala. In acelasi timp, sanatatea incepe sa cauzeze din ce in ce mai multe probleme, acest aspect fiind nimic altceva…

- RAȘINARI: Un loc bland ca pasul Domnului, un loc plin de legenda, tradiție și poezie, unde se intampla lucruri bune, lucruri care pu pe fruntea satului aura oamenilor plini de inițiativa, implicați, trudnici, cu idei care dau rod. Read More...

- Primele clipe din viața unui nou-nascut sunt momente de descoperire, extrem de importante atat pentru cel mic, cat și pentru parinți. Venirea pe lume a copilului aduce cu sine o responsabilitate foarte mare pentru adulți, iar pentru o dezvoltare armonioasa, cel mic are nevoie de o ingrijire și o igiena…

- A fi un bun șofer este, pe buna dreptare, o adevarata maiestrie. Cu atit mai mult cu cit, atunci cind sintem la volan, in miinile noastre se afla nu doar propria viața, ci și a pasagerilor din salon și a pietonilor din preajma automobilului la al carui volan ne aflam. Astazi, in cadrul rubricii „Omul…

- Menopauza vine uneori cu stari fizice și emoționale dificile, greu de gestionat și de aceea e important sa știi cum te poți ajuta singura pentru a trece cat mai ușor peste oboseala tipica acestei etape. Aloca timp pentru exercitiile fizice Un program strict care include exercitiile fizice chiar si in…

- Berbec Invata sa renunti la gandirea negativa care te macina de o vreme si sa gandesti doar pozitiv. Bucura-te de fiecare lucru bun care ti se intampla zilnic si fii atenta la detalii. Cateodata, o perspectiva diferita asupra vietii iti poate insenina o zi mohorata. Citeste si HOROSCOP…

- Sa-ti infranezi pofta pentru shopping reprezinta una dintre cele mai mari provocari careia trebuie sa ii faci fata in perioada sarbatorilor de iarna. Magazinele din centrele comerciale, care sunt amenajate imbietor, au tot felul de oferte generoase, extrem de greu de ocolit. Stim ca este foarte dificil,…

- Astazi vorbim despre manichiura, tendințe, culori, forma unghiilor, oja, gel, aproape tot ce ține de ingrijirea mainilor. Imi amintesc cu drag de perioada copilariei cand imi puneam pe fiecare deget cate un cornet din hartie ca sa am unghii lungi, așa imi imaginam, apoi cand eram un pic mai mare cumparam…

- Romania detine locul II in topul tarilor impotriva carora se se inregistreaza plangeri la CEDO. Majoritatea reclamatiilor sunt pentru conditiile de detentie precare, desi sunt mai multi romani care se plang ca le este incalcat dreptul la un tratament medical eficient si ar putea depune plangere, dar…

- Anul 2018 in numerologie – Semnificatii generale Anul 2018 in numerologie marcheaza noi inceputuri, directii noi. 2+0+1+8 = 11, iar cifra 11 are o semnificatie aparte. Este numarul tolerantei, al schimbarii si al inovatiei. Numerologii recomanda sa actionezi, sa iti setezi obiective si sa…

- Stralucirea stelei de Craciun sa va lumineze inimile, iar in sufletele voastre sa se oglindeasca lumina calda a lumanarilor. Fie ca acest Craciun sa iti mangaie sufletul, sa iti aduca bucurii si prosperitate, fericire si noroc, cadouri sub brad si oameni dragi aproape! In aceasta noapte…

- Suntem gurmanzi, iar acest lucru nu mai este pentru absolut nimeni. Pentru noi, mesele sunt un adevarat festin, iar sarbatorile pascale sau cele de Craciun abunda intotdeauna de bucate traditionale. Nu refuzam niciodata o mica gustare inainte de mesele principale si suntem cele mai bune gazde pentru…