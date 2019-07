Inundatiile si alunecarile de teren cauzate de ploile musonice torentiale s-au soldat cu moartea a cel putin 180 de persoane in Asia de Sud, potrivit unui nou bilant dat publicitatii marti de autoritatile tarilor afectate si citat de AFP. Sezonul musonic, care dureaza din iunie pana in septembrie, este esential pentru irigarea culturilor si alimentarea cu apa a acestui subcontinent care gazduieste o cincime din populatia lumii, insa anual, ploile aduc si o procesiune de morti si de distrugeri. Cel putin cinci copii s-au inecat luni in Bangladesh, crescand la 34 numarul victimelor facute de ploile…