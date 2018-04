Stiri pe aceeasi tema

- Zona de munte din 23 de judete, inclusiv Alba, situate in nordul, centrul si vestul tarii se afla sub atentionare Cod galben de vant puternic, pana luni la ora 21:00. Judetele afectate sunt: Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Cluj, Salaj, Bihor, Suceava, Neamt,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod galben de intensificari sustinute ale vantului pentru 23 de judete din zona montana a tarii, avertizand ca, la altitudini de peste 1.500 metri, rafalele vor depasi 80-100 km/h. Atentionarea cod galben de vant puternic…

- Potrivit hidrologilor, inundatii si crestetri de debite sunt asteptate pe raurile Tisa, Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega Veche, Bega, Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Calmatui, Vedea, Arges, Ialomita, Buzau, Prut,…

- Centrul Infotrafic informeaza ca porturile din Constanța au fost inchise duminica dimineața ca urmare a vantului puternic. Restricții de trafic sunt in vigoare pe drumurile din mai multe județe, iar o parte din traficul feroviar este blocat in judetul Dambovita din cauza unor alunecari de teren. Centrul…

- Hidrologii au emis, sambata, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii pe rauri din 27 de bazine hidrografice, valabile pana luni la miezul noptii, informeaza AGERPRES . Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), bazinele hidrologice afectate de scurgeri…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, miercuri dimineata, pe mai multe artere din judetele Teleorman, Vrancea, Buzau si Tulcea din cauza inundatiilor si a alunecarilor de teren. De asemenea, se circula cu dificultate pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti si pe mai multe sosele din judetele Dambovita,…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 111, cele mai recente victime fiind un barbat si o femeie de peste 70 de ani, ambii nevaccinati si cu alte afectiuni asociate. Barbatul era in varsta de 75 de ani, din judetul Arad, confirmat cu virus gripal tip A, avand conditii medicale preexistente…

- Exista insa doua drumuri nationale cu restrictii de tonaj, de 3,5 tone, in judetul Buzau, pe DN10 Buzau - Brasov, din cauza alunecarilor de teren existente, precum si in judetul Tulcea, pe DN 22 Smardan - Macin, unde este instituita restrictie pentru autoturismele cu masa totala mxima autorizata…

- Restricții de tonaj, pe drumuri naționale din Buzau și Tulcea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineața zilei de luni, 26 martie, nu mai era niciun drum national sau autostrada cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere…

- Ora Pamantului 2018. Sambata, milioane de oameni, instituții și companii au stins luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Vezi galeria foto + 5 + 5 FOTO: EPA Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit sambata, Ora Pamantului (Earth Hour),…

- A. Traficul rutier: a – Autostrazi cu circulatia oprita: – circulatia a fost reluata pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe ambele sensuri de mers. b – Drumuri nationale cu circulatia oprita: DN 2A intre Slobozia si Urziceni (judetul Ialomita); DN 2C intre Costesti (judetul Buzau) si Slobozia (judetul…

- Traficul rutier a fost reluat, vineri, la ora 17.00, pe Autostrada 2 Bucuresti - Constanta, pe ambele sensuri de mers, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Circulatia rutiera este insa in continuare oprita pe sase drumuri nationale, respectiv DN 2A intre Slobozia si Urziceni…

- Peste 1.500 de cazuri de gripa au fost confirmate in sezonul rece 2017 – 2018, dintre care 8 in Teleorman in Social / 1.560 de cazuri de gripa au fost confirmate, prin analize de laborator, in sezonul rece 2017 – 2018, dintre acestea numai 8 cazuri fiind inregistrate la nivelul județului…

- Peste 1.500 de cazuri de gripa au fost confirmate in sezonul rece 2017 – 2018, 465 fiind in Bucuresti. Din numarul total al deceselor, respectiv 109, cate 12 au fost in Capitala si in judetul Iasi, potrivit datelor furnizate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT),…

- Potrivit CNSCBT, de la debutul sezonului rece au fost confirmate prin analize de laborator 1.560 de cazuri de gripa, cele mai multe fiind cu virus gripal tip B, respectiv 1.047. Cele mai multe imbolnaviri de gripa au aparut in Capitala, adica 465. Peste o suta de cazuri au fost in judetele…

- Incepand de joi de la ora 15:00, pana vineri la ora 20:00, judetele Timis, Hunedoara, Alba, Sibiu, Valcea, Brasov, Covasna, Arges (partial), Dambovita (partial), Prahova (partial), Buzau (partial), Bacau, Vrancea, Vaslui, Galati si Constanta se vor afla sub avertizare Cod galben de ninsori insemnate…

- Ce trenuri sunt anulate azi, 21 martie. Vremea nefavorabila anuleaza si astazi, trenurile InterRegio care circula intre Bucuresti Nord – Constanta si retur. In privinta traficului rutier, se circula ingreunat pe trei drumuri nationale. CFR Calatori anunta ca miercuri, 21 martie, sunt anulate trenurile…

- CFR Calatori anunta ca miercuri sunt anulate trenurile IR 1581, IR 1582, IR 1587 si IR 1588 care circula pe ruta Bucuresti Nord – Constanta si retur fara oprire. ”Pasagerii pot calatori pe aceasta ruta cu celelalte trenuri din programul de transport”, arata CFR. In Gara de Nord, la…

- In judetul Iasi, din cauza zapezii este restrictionat traficul pentru masinile de peste 7,5 tone pe DN 28 A Tirgu Frumos - Pascani, in localitatea Costesti( km 0-23). In judetul Vaslui, pe DN 24 Vaslui - Iasi se circula ingreunat din cauza poleiului in localitatea Codaesti. Se actioneaza cu…

- In judetul Bacau, se circula alternativ, pe un singur fir, pe DN 12B, la iesirea din localitatea Targu Ocna catre Slanic Moldova, soseaua fiind afectata pe o lungime de 50 de metri din cauza fisurilor majore aparute urma infiltrarii apei. In judetul Buzau, se circula alternativ, pe un singur fir,…

- Cod galben de inundații locale și creșteri de debite, cu posibile depașiri ale cotelor de aparare, pe raurile Putna și Rm. Sarat, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Avertizarea, de cod galben, este valabila pana maine, la ora 22.00. „Scurgeri…

- PSD si-a ales sambata, intr-un Congres extraordinar organizat la nici o luna dupa ce a fost anuntat de presedintele Liviu Dragnea, noua conducere nationala – presedintele executiv, secretarul general si 16 vicepresedinti regionali. A fost in mare masura un scrutin cu rezultat anuntat, pentru ca in aproape…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi 'impotriva'. Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi 'pentru', 'impotriva fiind inregistrate…

- Sedinta are loc de la ora 11,00, la Palatul Parlamentului. Joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv National vor fi aprobate sau respinse dosarele de candidatura pentru functiile de conducere care vor fi alese la Congresul de sambata. "In…

- La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lânga Tribunalul Arges, efectueaza…

- Aproape 90 de perchezitii sunt facute astazi, marti, 06 martie 2018, in Bucuresti si in 23 de judete, printre care si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, potrivit news.ro. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar…

- Comitet Executiv Național, la PSD; Social-democrații stabilesc ultimele detalii ale Congresului Extraordinar de sambata. Conducerea formațiunii se reunește incepand cu ora 11.00, la Palatul Parlamentului, iar principala decizie vizeaza daca vor fi organizate sau nu alegeri si daca se va schimba structura…

- Zeci de oameni mor anual in Romania din cauza complicațiilor severe ale gripei. In acest sezon, pana la sfarșitul lunii februarie au murit 69 de oameni din cauza gripei, de aproape trei ori mai mulți decat in tot sezonul 2016-2017. Specialiștii cerceteaza in fiecare an evoluția cazurilor de gripa din…

- Procurori DIICOT, impreuna cu polițiști de la Crima Organizata, au destructurat un grup infracțional organizat specializat in falsul de moneda. Membrii gruparii sunt banuiți ca au acționat inclusiv pe raza județului Vrancea. Suspecții sunt banuiți ca au cumparat bunuri puse la vanzare…

- Electrica (EL), distri­bu­itorul si furnizorul de ener­gie electrica detinut de statul roman in pro­portie de 48,78%, a rapor­tat in 2017 un profit in scadere cu 3% fata de 2016, echivalentul a 257 milioane lei, in timp ce veniturile au crescut cu 32%, pana la 481 milioane lei. Capitalurile…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe, respectiv 9.228,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de COD GALBEN de ninsori abundente, local viscolite și depunere de strat consistent de zapada. Prima, valabila de astazi 13 februarie, incepand cu ora 22.00 pana maine, 14 februarie, ora 11.00 vizeaza 12 județe: Caraș-Severin, Mehedinți,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.921 locuri de munca, în data de 13 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, doua atenționari cod galben de ninsori, prima vizând Banatul, Oltenia și Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei și nordul Munteniei. Atenționarile expira joi, la ora 11.00. Prima atenționare cod galben de ninsori…

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN.„Noi am finantat…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de perchezitii efectuate in judetele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. Trei persoane au fost aduse la audieri.

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe sosele din tara din cauza cetii dense, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise. Meteorologii au prelungit codul galben de ceata pentru 16 judete, pana la ora 11.00.Potrivit meteorologilor,…

- SOCAR a oferit marele premiu - un autoturism SKODA OCTAVIA SMART - din cadrul campaniei „SOCAR PREMIAZA FIDELITATEA”. Castigatorul, Cristian Brukner din judetul Suceava a fost desemnat prin tragere la sorti in data de 12.01.2018 . Castigatorul premiului SKODA OKTAVIA,. Cristian Brukner, a primit…

- Un accident s-a petrecut intr-o curba din localitatea galateana Smardan. Soferul nu a adaptat viteza la carosabilul ud si nu a mai putut controla tirul. Acesta s-a rasturnat si a fost la un pas sa intre in casa unor localnici. Barbatul a scapat teafar, insa localitatea a ramas in bezna dupa…

- SOCAR a deschis cea de-a 39-a stație de distribuție in Romania. Aceasta este cea de-a doua stație de distribuție care va fi lansata sub marca SOCAR din orașul Brașov, unul dintre centrele de turism din Romania. Benzinaria se afla in calea Feldioarei 68A, Brasov. Prin noua investitie a companiei SOCAR…

- 22 de județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii sunt sub cod galben de ninsori și vânt. În mai multe județe se vor se înregistra rafale de vânt de 75 de kilometri la ora. Județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea și zona de munte a județelor…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben, valabila pentru zona de centru și sud a țarii. Meteorologii se aștepta la ninsori, viscol și lapovița. Administrația Naționala de Meteorologie atrage atenția asupra faptului ca pana pe 22 ianuarie, la ora 22 va ramane…

- Cod galben de ninsori și viscol, in intervalul 21-22 ianuarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare meteorologica de vreme rea. Potrivit meteorologilor, un nou val de ninsori abundente si ger va afecta Romania Potrivit ANM, in intervalul 21 ianuarie, ora 16:00…

- "In zona se intervine cu autofreze si sararite pentru a debloca si cealalta banda de circulatie. Drumarii vor lucra toata noaptea pentru a indeparta zapada de pe tronsoanele afectate de ninsori si viscol", a precizat purtatorul de cuvant al CJ Iasi. In prezent, alte sase drumuri judetene…

- SCOLI INCHISE GALATI. Trei unitati de invatamant din judetul Galati, toate din mediul rural, vor ramane inchise si vineri, 19 ianuarie, a anuntat inspectoarea generala Mioara Enache. Este vorba de trei unitati de invatamant din Adam (comuna Draguseni), Smulti si Aldesti (comuna Beresti Meria).…

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi, ca urmare a fenomenelor meteo din ultimele ore. Joi dupa-amiaza erau inchise opt drumuri nationale: * in judetul Tulcea, DN 22D tronson Macin - Mircea Voda; DN22D Ciucurova -…

- Este haos in trafic pe Valea Prahovei, unde peste 130 de tiruri si camioane sunt oprite. DC 134 Cota 1400 Sinaia este inchis din pricina zapezii abundente. De asemenea, tot in judetul Prahova din cauza conditiilor meteo nefavorabile a fost instituita…

- Potrivit ANM, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetului Buzau si in mai multe localitati din judetele Ialomita, Teleorman si Calarasi se vor semnala, local, intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55-65 km/h. De asemenea, pana la ora 11:00, vor fi sub Cod galben de vant puternic, cu…

- O firma din Cluj, in topul național al subvențiilor incasate in agricultura Societatea clujeana de produse din pui și panificație Oncos Prod a obținut subvenții de 7,5 milioane de lei de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). 830.000 de fermieri persoane fizice și…