Inundaţiile şi alunecările de teren din Indonezia au provocat cel puţin 29 de decese Alunecarile de teren si inundatiile provocate de ploile torentiale au ucis cel putin 29 de persoane in Indonezia, au anuntat luni reprezentantii Agentiei nationale de gestionare a dezastrelor, potrivit carora alte cateva mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare, contribuind la cresterea temerilor legate de posibilitatea declansarii unor epidemii, informeaza Reuters.



Cel putin 12 persoane sunt date disparute dupa o ploaie torentiala care s-a abatut asupra provinciei Bengkuluthe, in partea sudica a insulei Sumatra, in cursul zilelor de vineri si sambata, au precizat reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alunecarile de teren si inundatiile provocate de ploile torentiale au ucis cel putin 29 de persoane in Indonezia, au anuntat luni reprezentantii Agentiei nationale de gestionare a dezastrelor, potrivit carora alte cateva mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare, contribuind la cresterea…

- Cel puțin 28 persoane au murit în urma unor alunecari de teren în localitatea Rosas, aflata în sud-vestul Columbiei, a informat agenția columbiana pentru prevenirea dezastrelor, scrie Mediafax, citând site-ul agenției Reuters. "În ultimele doua zile am recuperat…

- Bilantul in urma viiturilor si alunecarilor de teren produse la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Papua din estul Indoneziei a depasit miercuri 107 morti, alte 93 de persoane disparute fiind cautate in zonele rezidentiale ingropate sub noroi, pietris si lemne, informeaza Xinhua preluata de…

- Bilantul in urma viiturilor si alunecarilor de teren produse la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Papua din estul Indoneziei a depasit miercuri 107 morti, alte 93 de persoane disparute fiind cautate in zonele rezidentiale ingropate sub noroi, pietris si lemne, informeaza Xinhua. Potrivit unui…

- Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor din provincia indoneziana Papua, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de Agentia indoneziana de gestionare a dezastrelor si citat de AFP, potrivit Agerpres. Inundatiile din regiunea Sentani, situata la circa 20 de kilometri…

- Viiturile torentiale de sâmbata seara din Papua, provincia cea mai estica a Indoneziei, au ucis cel putin 42 de persoane si au ranit grav alte 21, a declarat duminica un oficial al agentiei locale pentru dezastre, Cory Simbolon, transmite Reuters, citat de Agerpres,Noua sate din regiunea Sentani,…

- Viiturile torentiale de sambata seara din Papua, provincia cea mai estica a Indoneziei, au ucis cel putin 42 de persoane si au ranit grav alte 21, a declarat duminica pentru Reuters un oficial al agentiei locale pentru dezastre, Cory Simbolon. Noua sate din regiunea Sentani, in apropierea capitalei…

- Inundatiile importante care s-au produs in Indonezia in ultimele zile au cauzat moartea a doua persoane si au facut ca fluviul Citarum, considerat cel mai poluat din lume, sa iasa din matca, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de AFP. "Inundatiile si alunecarile de teren au provocat moartea…